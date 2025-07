Mladík z Kadaně naletěl podvodníkům, pral jejich špinavé peníze

Vše začalo, když muž „klikl“ na reklamu na Facebooku nabízející investování do kryptoměny. Dotyčný vyplnil kontakt a krátce poté ho kontaktoval někdo z údajné investiční společnosti. Provedl ho registrací s nutností zaplacení vstupního poplatku ve výši 4 400 korun. Poté mu volala další osoba, která ho přiměla k instalaci programu pro vzdálený přístup a v jeho počítači mu následně ukazovala, jak bude investovat.

„Následně mu volající nabídl, že si může vydělat i větší peníze, a to až 25 procent z obratu peněz, které by ‚přešly‘ přes jeho účet. Mělo se prý jednat o finanční prostředky jiných investorů, kteří chtějí úlevu na dani, a proto musí peníze poslat přes soukromou osobu, jako je on. Taková nabídka snadného přivýdělku muže zaujala a nepřišlo mu to nijak podezřelé. Proto souhlasil s tím, že platby ‚neznámých investorů‘, které přijdou na jeho bankovní účet, bude tedy přeposílat na zahraniční účet, jehož číslo mu poskytli. Jednalo se o účet zřízený pro převod do kryptoměny,“ uvedla mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Na účet 29letého muže tedy začaly přicházet platby v různých částkách, většinou šlo o desetitisíce korun, někdy částky přesahovaly i 100 tisíc. Celkový objem takto „přeposlaných“ peněz se během měsíce vyšplhal na částku přesahující 1,1 milionu korun.

„Ve skutečnosti se od začátku jednalo o tzv. praní špinavých peněz, při němž muž neznámému pachateli umožnil legalizovat finanční prostředky, které byly předtím podvodně získány neoprávněným odčerpáním z účtů různých poškozených. Veškeré peníze, které mu takto na účet přišly, tedy přeposílal podle pokynů dál. Dle dohody si nic nenechával a čekal na slíbenou 25procentní provizi, které se však nedočkal. Místo toho mu banka zablokovala jeho účet a on sám nyní čelí obvinění ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, za které mu u soudu v krajním případě hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ dodala Glogovská.

Nyní prý obviněného mrzí, že takto naletěl. Podle vlastních slov měl být obezřetnější a měl si být vědom, že přeposílání peněz od neznámých osob na cizí účet může být trestným činem.

Varování policie

Policisté v této souvislosti varují: Nestaňte se bílým koněm, nepřeposílejte finanční prostředky neznámého původu, můžete se tím sami vystavit nebezpečí trestního stíhání pro přečin legalizace výnosů z trestné činnosti. Přitom se nemusí jednat o úmyslné jednání, podle zákona je legalizace trestná i „z nedbalosti“.