Mladík z Ústí opakovaně prodával pervitin, hrozí mu až pět let vězení

Kriminalisté z ústeckého toxi týmu zadrželi třiadvacetiletého mladíka, který v průběhu letošního roku na různých místech v krajském městě opakovaně prodával pervitin.
„Drogu měl nabízet a prodávat zejména ve svém bydlišti, kde ji také přechovával za účelem další distribuce,“ sdělila ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Muž je nyní stíhán pro trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
„V případě prokázání viny mu za jeho jednání hrozí až pět let odnětí svobody,“ dodala Hyšplerová.