Mladíka, který počátkem srpna utonul na jezeře Most, dnes hledalo kolem 120 lidí

Kolem 120 dobrovolníků se dnes zapojilo do pátrání po devatenáctiletém mladíkovi, který se ztratil počátkem srpna při bouřce na jezeře Most. Zatopený lom prohledávalo dnes od rána přes 80 potápěčů, na některá místa se vraceli opakovaně, řekl dnes ČTK Petr Macinský, který akci na sociálních sítích svolal. Pátrání nebylo úspěšné, policisté ale plánují v prohledávání jezera v září pokračovat.
Policie zahájila pátrání po pohřešovaném mladíkovi 4. srpna, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Šestičlenná skupina na paddleboardech se na jezeře Most nemohla kvůli větru dostat ke břehu. Čtyři lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí, dva muži ale spadli do vody. Tělo prvního pohřešovaného našli policisté hned následující večer, po druhém marně pátrali. Zatím podle mosteckého policejního mluvčího Václava Kriegera prohledali zhruba 70 z 311 hektarů, to je zhruba pětina jezera.
Jezero Most vzniklo zatopením hnědouhelného dolu Ležáky, hloubkou až 75 metrů je nejhlubší umělou nádrží v Česku. Do takové hloubky dnes ale amatérští potápěči nešli, prohledávali dno v hloubce do 25 metrů ve vytipovaných lokalitách. "Někam jsme se vraceli opakovaně, viditelnost u dna byla na některých místech špatná," dodal Macinský. Jak velkou oblast potápěči prohledali, odhadnout nedokázal.
Policejní pátrací akce na jezeru Most trvala 12 dní. "Bohužel plocha jezera je obrovská, plánujeme se na jezero znovu vrátit, jakmile vyhodnotíme nové kamerové záznamy, které jsme obdrželi," uvedl Krieger. Na září podle něj policie plánuje pátrání po hladině za pomoci vycvičených služebních psů, které bude zaměřeno na vyhledávání lidských ostatků pod vodou. "Celá akce bude za účasti potápěčů zásahové jednotky Ústeckého kraje, a to s použitím sonaru a podvodního dronu," dodal policejní mluvčí.