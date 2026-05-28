Mladistvému synovi měla matka umožnit hraní hazardních her

„Přestože dotyčná věděla, že její syn měl psychické problémy včetně sklonu k závislosti na hraní počítačových her, nejenže mu umožňovala hraní hazardních her, dokonce ho v této zálibě měla i podporovat,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Synovi měla žena poskytovat své přístupové údaje k herním účtům a opakovaně mu zasílat peníze určené na hazard. Také se zajímala o průběh hry a někdy mu i radila, jak má postupovat.
„Činila tak zřejmě z vlastní ziskuchtivosti, neboť po synovi požadovala podíl z výher,“ nastínila mluvčí.
Na hazardních hrách se stal chlapec závislý. „Mladistvý pak musel absolvovat několik sezení s psychiatrem a adiktologem, byl umístěn v ústavní péči a léčil se v terapeutické komunitě pro závislé osoby,“ předestřela Glogovská s tím, že matka čelí obvinění z trestného činu ohrožování výchovy dítěte.
V případě uznání viny před soudem jí hrozí pobyt ve vězení na šest měsíců až pět let.