Mobilní telefon dokázal mostecký recidivista ukrást během vteřiny

Autor: vlm
  5:59
Mostečtí policisté objasnili případ krádeže mobilního telefonu, ke které došlo u obchodního centra v části Velebudice. O elektroniku přišel muž, jenž se věnoval vykládce zboží z vozidla.

Aukce (ilustrační foto)

„Poškozený plnil výdejní boxy, měla to být jen chvilka. Kabinu vozidla bohužel neuzamkl. Krátké nepozornosti využil podezřelý, kterého zlákal vystavený mobilní telefon za 19 tisíc korun na palubní desce. Stačilo pár vteřin a řidič uviděl už jenom prázdný držák,“ uvedl mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.

Případem se začali zabývat policisté, kteří zjistili, že krádež má na svědomí třiatřicetiletý recidivista, jenž byl teprve před třemi měsíci propuštěn z vězení, kde si odpykával čtyřletý trest, a v minulosti byl souzen už několikrát. Obvinění z krádeže mobilního telefonu si vyslechl ve vězení, kde se nachází kvůli spáchání jiného majetkového trestného činu.

„K probíhajícímu trestu tak hrozí stíhanému navýšení pobytu za mřížemi až o další tři roky,“ dodal Krieger.

Krbový sál na hradě v Krupce má nové dveře

Dveře jsou náhradou za stávající vstup, který už byl v nevyhovujícím stavu....

Dveře jsou náhradou za stávající vstup, který už byl v nevyhovujícím stavu. Nové dveře respektují historický charakter celého areálu hradu.

1. ledna 2026  6:59

Vítězové a poražení 2025: Starostka se zbavila odpadu, lidé z Bedřišky prohru odmítají

Starostka Jiříkova Barbora Šišková bránila vlastním tělem, aby kamiony s...

Až se naši potomci v kraji budou jednou ohlížet za 20. lety 21. století, právě skončený rok nejspíše nebude tím, o kterém se budou učit nebo si ho nějak více připomínat. Přečtěte si, kdo na letopočet...

1. ledna 2026  6:02

Klášterecký pitný pramen Evženie bude mimo provoz

Pitný pavilon Evženie v Klášterci nad Ohří bude v lednu a únoru pro veřejnost...

Pitný pavilon Evženie v Klášterci nad Ohří bude v lednu a únoru pro veřejnost uzavřen. Své brány znovu otevře v březnu.

1. ledna 2026  5:59

Na zimním stadionu v Lounech vznikne rozcvičovna

Zpráva z vašeho okresu

Vestavba se bude nacházet v hledišti a využívat ji budou především mladí hokejisté. Práce mají vyjít na 7 milionů korun.

1. ledna 2026  5:59

Obyvatelé Děčína mohou nově třídit použité oleje

Doposud mohli lidé tento kuchyňský odpad odevzdávat pouze ve sběrném dvoře v...

Doposud mohli lidé tento kuchyňský odpad odevzdávat pouze ve sběrném dvoře v pevném a uzavřeném obalu, například plastové lahvi. Nyní lze oleje a tuky ukládat do speciálních zelených nádob...

1. ledna 2026  4:59

Lovosickým policistům se podařilo dopadnout zloděje cukroví

Ilustrační snímek

Neobvyklou sérii vloupání se podařilo objasnit policistům v Lovosicích.

1. ledna 2026  4:59

Ústí získalo ocenění za osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu

Ústí nad Labem zvítězilo v environmentální soutěži Aktivní obec a dokázalo, že...

Ústí nad Labem zvítězilo v environmentální soutěži Aktivní obec a dokázalo, že jeho obyvatelům skutečně na třídění záleží.

1. ledna 2026  4:59

Jak Praha slavila příchod nového roku? Na zákaz pyrotechniky se příliš nedbalo

Lidé v Praze oslavují příchodu nového roku. (1. ledna 2026)

Oslavy příchodu nového roku se v metropoli neobešly bez zábavní pyrotechniky, přestože je její používání v památkových oblastech města po celý rok zakázáno. Ohňostroje i dělobuchy létaly jak na...

1. ledna 2026  1:22,  aktualizováno  4:37

Hasiči zasahovali u požáru v panelovém domě v Ústí n. Labem, bez zranění

ilustrační snímek

Hasiči po půlnoci zasahovali u požáru na balkoně panelového domu ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem, hořelo v šestém patře, oheň však zasáhl i sedmé a osmé...

1. ledna 2026  1:24,  aktualizováno  1:46

Během oslavy vypadl muž v Táboře z šestého patra, těžce se zranil

ilustrační snímek

V Táboře během dnešního silvestrovského večera spadl muž z šestého patra bytového domu, s těžkými zraněními ho zdravotníci vrtulníkem přepravili do...

31. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

V nadcházejícím roce 2026 čeká Česko řada výročí. Podívejte se na ty nejvýznamnější z nich

Z filmu Pohádky pro Hurvínka

Narozeniny Hurvínka, první koncert České filharmonie, schválení Listiny základních práv a svobod a mnoho dalšího. Portál Metro.cz pro své čtenáře připravil souhrn nejvýznamnějších událostí, které...

31. prosince 2025  22:32

