Mobilní telefon dokázal mostecký recidivista ukrást během vteřiny

„Poškozený plnil výdejní boxy, měla to být jen chvilka. Kabinu vozidla bohužel neuzamkl. Krátké nepozornosti využil podezřelý, kterého zlákal vystavený mobilní telefon za 19 tisíc korun na palubní desce. Stačilo pár vteřin a řidič uviděl už jenom prázdný držák,“ uvedl mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.
Případem se začali zabývat policisté, kteří zjistili, že krádež má na svědomí třiatřicetiletý recidivista, jenž byl teprve před třemi měsíci propuštěn z vězení, kde si odpykával čtyřletý trest, a v minulosti byl souzen už několikrát. Obvinění z krádeže mobilního telefonu si vyslechl ve vězení, kde se nachází kvůli spáchání jiného majetkového trestného činu.
„K probíhajícímu trestu tak hrozí stíhanému navýšení pobytu za mřížemi až o další tři roky,“ dodal Krieger.