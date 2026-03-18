Největší energetický park v Česku prochází testem, ostrý provoz se blíží

Pavel Křivohlavý
  9:02aktualizováno  9:02
V testovacím režimu už funguje největší energetický park v Česku, který za více než miliardu korun v Modlanech na Teplicku buduje společnost Katemo Group. Na začátek dubna se připravuje částečné spuštění do běžného provozu. Park, který tvoří solární elektrárna a bateriové úložiště, se rozprostírá na 330 tisících metrech čtverečních, což odpovídá ploše 46 fotbalových hřišť.
V Modlanech na Teplicku vzniká největší solární park v zemi a největší bateriové úložiště za 1,2 miliardy korun. | foto: Daniel Duroň, Katemo Group

Výkon parku bude srovnatelný s třetinou výkonu běžné velké uhelné elektrárny.

„Park Modlany představuje na českém trhu momentálně největší bateriové úložiště v pokročilé fázi dokončení. Na místě se nachází solární elektrárna a bateriové úložiště o kapacitě 42 megawatthodin, které je už nyní v provozu. Závěrem roku 2025 došlo k jeho připojení na rozvodnu a momentálně je v provozu testovacího režimu. Musíme totiž ověřit, že před spuštěním do ostrého provozu vše funguje podle předpokladů. Ostrý provoz máme v plánu zahájit začátkem dubna,“ říká Pavel Mrkáček, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Katemo Group.

Ostrým spuštěním tohoto bateriového úložiště bude dokončena první etapa projektu. Druhá, při níž se kapacita bateriového úložiště rozšíří na 130 megawatthodin, bude hotova do konce roku 2026.

Bude největší a chytrá. Panely na jih nám nevyhovují, říká stavitel elektrárny

Už nyní se také připravuje výstavba energetického showroomu, který bude řídicím centrem celého parku. „Showroom bude sloužit i jako ukázka řízení a technologií potenciálním klientům, široké veřejnosti nebo v rámci dnů otevřených dveří a spolupráce s technickými školami pro jejich studenty,“ popisuje Mrkáček.

„Mozkem celého řešení bateriového úložiště a fotovoltaické elektrárny jsou prediktivní algoritmy neboli vlastní řídicí systém. Tento systém je připraven také na možnost aktivace funkce ostrovního provozu v případě výpadku distribuční sítě,“ doplňuje dále Mrkáček s tím, že výstavba solární elektrárny včetně obrovského bateriového úložiště vyjde na 1,2 miliardy korun.

Modlanský energetický park vznikl na nevyužitelné navážce z povrchových dolů. Odtěžené jíly, které dříve uvolnily místo k těžbě uhlí, nyní dostaly druhou šanci a staly se plochou pro umístění elektrárny, která umožní vyrábět energii, i když je uhlí už vytěžené.

Obrovskou solární elektrárnu tvoří 65 tisíc fotovoltaických modulů.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Turnov zavede od konce března zónový systém parkování, zdraží dlouhodobé stání

ilustrační snímek

Turnov na Semilsku zavede od konce března nový systém parkování na městských placených parkovištích. V současnosti má každé vlastní ceník, nově bude 16...

Střední průmyslová škola Zlín otevřela zrekonstruovanou sportovní halu

StĹ™ednĂ­ prĹŻmyslovĂˇ Ĺˇkola ZlĂ­n otevĹ™ela zrekonstruovanou sportovnĂ­ halu

Střední průmyslová škola Zlín dnes otevřela zrekonstruovanou sportovní halu. Hala slouží více než 50 let a rekonstrukce byla nutná, rozdělená byla do čtyř...

18. března 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

V Kopřivnici se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem

ilustrační snímek

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem. Uvidí tam tři představení....

18. března 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

MetLife je opět na seznamu nejobdivovanějších společností Fortune World 2026

18. března 2026

Zatoulaný nákupní vozík ve Strašnicích

vydáno 18. března 2026  11:58

České Budějovice chystají opravu jedné z největších mateřských škol ve městě

ilustrační snímek

České Budějovice zahájí v létě opravu jedné z největších mateřských škol ve městě v Nerudově ulici. Předpokládané náklady na modernizaci se blíží 100 milionům...

18. března 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

18. března 2026  8:22,  aktualizováno  11:45

České firmy stále nevyužívají data z výroby naplno. Better Industry má řešení

18. března 2026  11:44

Pardubice znovu projednají územní plán. Po 15 letech se možná dočkají schválení

ilustrační snímek

Příprava nového územního plánu Pardubic trvá už více než patnáct let a stále není u konce. Ve středu v 16 hodin radnice pořádá snad poslední veřejnou diskusi. Radnice věří, že dokument stihne...

18. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Bybit EU spojuje síly s PayPalem pro jednodušší vklady a výběry kryptoměn

18. března 2026  11:41

Za jednu jízdu tři pokuty. Tah mezi Opavou a Bruntálem hlídají nové radary

Řidič volkswagenu dostane za jednu jízdu mezi Bruntálem a Opavou tři oznámení o...

Tisíce aut denně a jen málo z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých Heralticích, jež leží na silnici I/11 mezi Opavou a Bruntálem, už je pro místní tak neudržitelná, že tam rovnou na...

18. března 2026  6:22,  aktualizováno  11:38

Výstava Psychiatrie: pomoc nebo hrozba? - problémy v péči o duševní zdraví

18. března 2026  11:35

