Že diskriminujeme romské děti? Nesmysl, odmítá ředitel z ghetta výzvu Bruselu

Česko podle komise nedodržuje právní předpisy Evropské unie o boji proti rasové a etnické diskriminaci, Brusel proto s Prahou zahájil řízení pro porušení unijního práva.

Praha podle EK účinně neřeší problém segregace romských dětí ve školách. Brusel zaslal Praze výzvu k řešení nepřiměřeného a systémového umisťování romských žáků do oddělených škol pro děti se zdravotním postižením již před deseti lety. Od té doby byl systém zvláštních škol v zemi sice ukončen, nicméně ze zjištění komise vyplynulo, že romské děti jsou stále nadměrně zastoupeny v oddělených třídách nebo školách pro žáky s mentálním či tělesným postižením nebo závažnými vývojovými poruchami a poruchami chování.

„Z mého pohledu je to nesmysl. Je možné, že na speciálních školách může být vyšší zastoupení romských dětí, ale určitě to není z důvodu diskriminace,“ uvedl Bendlmajer.

Upozornil, že s umístěním dětí do speciálních školských zařízení musí vždy souhlasit jejich rodiče, což v sociálně vyloučených lokalitách bývá problematické. „I kdyby mělo tisíce doporučení, bez souhlasu rodiče se do speciální školy nedostane,“ doplnil ředitel.

Takové děti potom mají individuální plány, ve školách fungují asistenti pedagogů. Bendlmajer podotkl, že konkrétně na škole v Mojžíři se romské děti neoddělují ani ve třídách.

Podobné výtky na adresu České republiky komise vznesla již v minulosti, nyní zasílá Česku takzvanou dodatečnou výzvu a Praha má dva měsíce na to, aby odpověděla a nedostatky odstranila.

Bendlmajer má za to, že by se reakce na výzvu měla projednat s regiony, kde je zastoupení romské menšiny nejvyšší. Kromě Ústeckého kraje je to ještě Karlovarský a Moravskoslezský kraj. „Myslím si, že se jednoznačně dojde k tomu, že už to takhle nefunguje,“ dodal.