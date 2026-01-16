Moldavské nádraží je opět na prodej, muzejní spolek stále nezaplatil vše

Železniční stanice v Moldavě na Teplicku je znovu na prodej. Spolek, který tam před časem vybudoval malé muzeum, nedodržel dohodu s obcí a zaplatil jen část z třímilionové kupní ceny. Kvůli nesplacenému závazku teď Moldava hledá pro nádražní budovu nového kupce. Spolek to chce zvrátit, peníze shání ve veřejné sbírce.

„Dvakrát jsme termín pro splacení zbývající sumy prodloužili. Nemohli

jsme to tak nechat dál, a proto jsme nádraží opět nabídli k prodeji,“ sdělil starosta Moldavy David Leitermann (SPOLU).

Zájemci o historickou budovu mohou své nabídky podávat do konce února. Obec nestanovila žádné podmínky ani nejnižší cenu.

„Všechny nabídky vyhodnotíme a vezmeme si tu nejlepší,“ uvedl starosta s tím, že nejvyšší cena nemusí být rozhodující. Obec, respektive obecní zastupitelstvo, které o prodeji rozhodne, bude posuzovat i záměr, tedy budoucí využití budovy.

Rozsáhlá staniční budova je součástí Moldavské dráhy. V minulosti šlo o pohraniční stanici, neboť trať pokračovala směrem do Holzhau a Freibergu. Po přerušení přeshraničního provozu v roce 1945 tady vlaky končily. Už řadu let tu nikdo cestující neodbavuje.

Chátrající budovu koupila Moldava od Správy železnic za tři miliony korun v roce 2016. Chtěla ji opravit, ovšem k tomu nedošlo a později se obec rozhodla nádraží zbavit.

Po neúspěšných pokusech o prodej v dražbě projevil v roce 2024 zájem spolek, který předtím provozoval expozici železniční a silniční techniky v bývalém depu ve Zdicích ve Středočeském kraji. S vedením Moldavy se dohodl, že zaplatí kupní cenu po částech. Splatil půl milionu korun, do loňského června měl doplatit 2,5 milionu korun. Nestalo se tak.

Moldavě se podařilo prodat historické nádraží, spolek chce v budově muzeum

„Bohužel sponzorovi, který nám v minulosti pomohl už s jiným projektem, nevyšly nějaké investice, a tudíž nám nemohl tentokrát pomoci,“ vysvětlil zástupce spolku Radim Říha. Doplnil, že peníze chtěl spolek získat i prodejem některých exponátů.

Ani to však nestačilo. Spolek se proto teď obrátil na veřejnost a prostřednictvím sbírkové platformy žádá o finanční pomoc. Vybrat chce jeden milion korun, na začátku týdne bylo na sbírce přes 70 tisíc korun.

Říha doufá, že se celou částku podaří sehnat a že pak bude schopný obci doplatit zbývající sumu. Má v plánu stávající expozici, která teď zabírá jen malou část budovy, dál rozšiřovat. „Věnovali jsme tomu už spoustu aktivit a byla by škoda, kdybychom tady museli skončit,“ dodal Říha.

