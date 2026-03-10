Moldava prodala historické vlakové nádraží, podnikatel tam chce luxusní hotel

Miroslava Strnadová
  6:02aktualizováno  6:02
Historické vlakové nádraží v Moldavě na Teplicku opět mění majitele. Obec památku prodá severočeskému podnikateli a politikovi Petru Bendovi za téměř 1,7 milionu korun. Podle starosty tam nový vlastník plánuje vybudovat luxusní ubytování. Muzejní spolek, který v objektu provozuje železniční expozici, nyní doufá, že v prostorách bude moci působit i nadále.
Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„K prodeji přistupuji jako k minimalizaci finančních ztrát obce, nic víc. Rozhodně to není ziskový obchod,“ uvedl starosta Moldavy David Leitermann (SPOLU).

Chátrající staniční budovu koupila obec před deseti lety za více než tři miliony korun. Podle starosty radnice investovala dalších 600 tisíc korun do nejnutnějších oprav. Podle původních představ měla obec celou budovu opravit, z plánu ale nakonec sešlo. Posledních několik let se Moldava snažila objekt, pro který nemá využití, prodat a starosta Leitermann nyní doufá, že současný pokus o transakci už vyjde.

Moldavské nádraží je opět na prodej, muzejní spolek stále nezaplatil vše

O prodeji staniční budovy z druhé poloviny 19. století jednali moldavští zastupitelé v pátek večer. Na stole měli dvě nabídky, které na úřad přišly v řádném termínu do konce února.

O budovu měl zájem jednak spolek Výtopna Zdice, který o ni usiloval už v roce 2014. Avšak z tehdejší třímilionové ceny uhradil obci pouze půl milionu korun jako nevratnou kauci. Přestože v objektu krátce nato otevřel malou železniční expozici, zbývajících 2,5 milionu korun už nedoplatil. Předseda spolku Radim Říha selhání odůvodnil tím, že se organizaci nepodařilo prodat vlastní historická vozidla a zároveň sešlo z přislíbené finanční pomoci od soukromého investora.

Teď spolek přišel s nabídkou, že doplatí do konce dubna jeden milion korun. Peníze na to shání i ve veřejné sbírce. „Dali jsme nabídku, kterou jsme schopni splnit. Rádi bychom v Moldavě pokračovali s našimi aktivitami a plánujeme také rozšířit naši expozici, kterou jsme na nádraží vybudovali,“ říkal ještě několik hodin před jednáním zastupitelstva Říha.

Další nabídka byla od společnosti Hotel Prince de Ligne, jejímž jednatelem je severočeský podnikatel a politik Petr Benda. Za budovu obci nabídl 1,69 milionu korun. Většina z přítomných zastupitelů zvedla ruku právě pro tuto variantu. „Rozhodující byla cena a také to, že ji nový vlastník splatí najednou. Činnost pana Říhy a jeho spolku je bohulibá a nikdo ze zastupitelů proti tomu nic nemá, avšak ztroskotalo to na tom, že nebyl schopen splnit to, k čemu se zavázal, tedy uhradit zbývající sumu. Jeho nabídka je, že by spolek doplatil milion až v dubnu, a to ještě možná,“ vysvětlil Leitermann.

Podle starosty má nový majitel, se kterým obec uzavře kupní smlouvu v horizontu několika týdnů, v plánu vybudovat v budově nádraží pobočku čtyřhvězdičkového hotelu. Leitermann se neobává, že by nový projekt ohrozil stávající penziony, protože cílí na jinou klientelu.

Petr Benda se k transakci a k plánům nevyjádřil. V SMS zprávě redakci iDNES.cz napsal, že je na dovolené a že bude k dispozici příští týden.

Obec nepřipustí vznik ubytovny

Do kupní smlouvy si podle vyjádření starosty dá obec podmínku, aby v nádraží nevzniklo sociální ubytování. Ubytovna je pro obec nepřijatelná. „Kupní smlouvu chceme mít naprosto neprůstřelnou. Jasně si definujeme pojem sociálního bydlení, které je pro nás nepřijatelné,“ uvedl starosta.

Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)

Obec však do smlouvy nehodlá vkládat striktní termíny dokončení rekonstrukce. Starosta to odůvodňuje respektem k podnikatelskému záměru, riziku i náročným jednáním s památkáři, která mohou celý proces protáhnout. „Pokud bychom stanovili konkrétní termín a investor by jej nedokázal splnit, mohlo by se stát, že by se budova vrátila obci,“ doplnil.

Námitky opozice

Ne všichni zastupitelé zvedli pro prodej nádraží Petru Bendovi ruku. Opoziční zastupitelka Iveta Boudišová (SPD) vyzvala kolegy, aby prodej odmítli a výzvu k prodeji zveřejnili znovu. Upozornila, že obec dostala třetí nabídku ve výši 1,8 milionu korun, o které se prý zastupitelé nedozvěděli. „Pokud se má obec chovat jako řádný hospodář, má nádraží prodat za nejvyšší nabídku,“ upozornila.

K plánu nového vlastníka je skeptická. „Nevěřím tomu, že z nádraží skutečně vznikne pobočka hotelu. Obávám se, že budova zůstane ve stejném stavu, ve kterém je nyní,“ dodala s tím, že prodej byl podle ní pro Bendu připravený účelově. Co konkrétně tímto tvrzením myslí, však neupřesnila.

Kritiku starosta odmítl. Nabídka třetího zájemce totiž dorazila až na začátku března, tedy po termínu, do kdy mohli zájemci o koupi své nabídky obci zasílat. Bylo to navíc už v době, kdy o prvních dvou nabídkách věděli zastupitelé a informace se mohla podle starosty dostat i dál. „Pravidla prodeje byla jasně daná a transparentně zveřejněná. Postupuji přesně v souladu s prosincovým usnesením zastupitelstva, kdy jsme nabídku na prodej nádraží odsouhlasili. Záměr visel na úřední desce dva měsíce – co víc už může být transparentnější?“ uvedl Leitermann.

Emoce na jednání. Nabídka na poslední chvíli

Další dění spíš připomínalo veřejnou aukci. Místní podnikatel Jaroslav Pok zastupitelům přímo během projednávaného prodeje za nádraží nabídl 2,2 milionu korun. „Dám vám je hned zítra. Dejte to do zápisu,“ prohlásil Pok a pustil se do kritiky obce. „Udělalo se to potichu pro pana Bendu. Obec tam investovala a někdo to teď slízne za nic. Když to vyhlásíte znovu a 2,2 milionu bude málo, dám i víc.“

Vedení obce se však bránilo a Pokovu nabídku odmítlo s tím, že teď se nekoná veřejná aukce. „Veřejná aukce v minulosti proběhla a kdokoliv se do ní mohl přihlásit. Už mohl nádraží koupit. Nynější nabídka pana Poka je jenom divadlo,“ vysvětlil po skončení zastupitelstva Leitermann.

Budoucnost muzea je v rukou nového majitele

Šéf spolku Výtopna Zdice nyní doufá, že bude moci na nádraží zůstat a dál tam provozovat muzeum. „Mrzí mě, že zastupitelé na naši nabídku nepřistoupili. Rádi bychom na Moldavě pokračovali, otázkou ale je, jaké podmínky nám nový vlastník stanoví. Musí to být pro nás finančně únosné,“ dodal Říha.

Rozsáhlá staniční budova je součástí Moldavské dráhy. V minulosti šlo o pohraniční stanici, neboť trať pokračovala směrem do Holzhau a Freibergu. Po přerušení přeshraničního provozu v roce 1945 tady vlaky končily. Už řadu let tu nikdo cestující neodbavuje. Rozlehlá staniční budova je památkově chráněná. Nachází se zhruba tři kilometry od centra obce.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

