Most chce díky stipendiím přilákat budoucí pediatry

Stipendium činí 200 tisíc korun na akademický rok. Podmínkou je, že za každý rok poskytnutého stipendia je absolvent povinen odpracovat jeden rok jako atestovaný praktický lékař pro děti a dorost na území města Mostu.
Krátce po vyhlášení se do programu přihlásil první zájemce.
„Je to první vlaštovka, ani jsme nedoufali, že když program v lednu spustíme, budeme mít hned prvního člověka,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMOST).
Finanční podporu získá student 3. ročníku medicíny z Prahy.