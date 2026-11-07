Most chce zvýšit poplatek z pobytu, turistický ruch ve městě vzrostl

Most chce od roku 2027 zvýšit poplatek z pobytu z deseti korun na 30 Kč. Změna reaguje na rostoucí turistický ruch a výši poplatků v dalších městech Ústeckého kraje. ČTK o tom informovala mluvčí magistrátu Klára Vydrová. Příslušnou obecně závaznou vyhlášku navrženou dosluhující radou musí ještě schválit zastupitelé.
Nová sazba by se týká krátkodobých pobytů, na které se místní poplatek vztahuje. Původní vyhlášku o poplatku z pobytu schvalovali zastupitelé na konci roku 2019 s účinností od ledna 2020. Předtím platil poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek neplatí děti do 18 let nebo lidé, kteří vykonávají ve městě sezonní práci, či invalidé.
Cestovní ruch ve druhém největším městě v regionu vzrostl zejména po otevření jezera Most v září 2020. Radnice kolem vodní plochy vytvořila zázemí a v sezoně se tam koná řada akcí. Letos podruhé se u jezera například uskutečnil drum & bassový festival Let It Roll, který na sever Čech přilákal 25.000 lidí. Předtím to byl třeba Olympijský festival. Koncerty bývají také u jezera Benedikt, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní piknik se zase koná ve městě.
Zvýšení poplatku od 1. ledna budou schvalovat zastupitelé, kteří se poprvé sejdou v novém funkčním období ve čtvrtek. Složení rady se oproti uplynulému období pouze obmění, koalice zůstává ve složení ProMOST a ANO.