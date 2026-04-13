Most opraví hokejbalové hřiště v rekreačním areálu u jezera Benedikt. Nová bude také tribuna, basketbalové koše nebo mantinely. Po rekonstrukci bude hřiště sloužit pro více sportů. Na investici ve výši čtyři miliony korun získala radnice dotaci z Evropské unie. Informovalo o tom vedení magistrátu. S investicemi u jezera Most čeká na převod pozemků ze státu na město.
Původní asfaltový povrch hokejbalového hřiště nahradí moderní sportovní dlaždice, které zlepší podmínky pro hru. Plánovaný termín zahájení prací je v červnu. Město získalo podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace.
Zatím poslední nové hřiště otevřelo město loni 5. prosince v ulici Pionýrů, plocha je určena především místním. Slouží pro míčové hry, jako je malá kopaná, nohejbal a další. Na financování výstavby se také v tomto případě podílela Evropská unie. Radnice uspěla také se žádostí o dotaci na nové hřiště na míčové sporty v parku Šibenik, které se otevřelo loni v červnu. V plánu má magistrát modernizaci dalších hřišť.
Původně bylo na seznamu i hřiště u jezera Most. Protože předchozí vláda na konci svého funkčního období loni v listopadu schválila postup pro bezúplatný převod pozemků kolem jezera od státu na město, s investicemi radnice čeká. Mostecký magistrát má hotovou architektonickou studii velkého kempu u jezera Most, vybuduje ho jen v případě, že se stane vlastníkem území. Pro bezúplatný převod 702 hektarů včetně vodní plochy hlasovali na konci února všichni tehdy přítomní zastupitelé.