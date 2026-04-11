Most postaví lávku pro pěší a cyklisty od muzea k jezeru, počítá i s lanovkou

Město Most postaví lávku pro pěší a cyklisty od muzea k jezeru Most. Magistrát do budoucna počítá i s lanovkou od jezera na hrad Hněvín. Radní schválili vyhlášení architektonicko-krajinářské soutěže na lávku, která bude dlouhá téměř 400 metrů. Do dvou let by mohl být připravený projekt. K lanovce vznikla studie proveditelnosti, se stavbou se počítá zhruba do pěti let. Řekl to primátor Marek Hrvol (ProMOST).
K jezeru, které vyhledávají obyvatelé i turisté, sportovci a pořadatelé různých akcí, musí nyní cyklisté i pěší po silničním mostě. Nad čtyřproudou silnicí a železniční tratí pro ně chce město nechat postavit lávku od parku u muzea. "Protože je to taková vstupní brána k jezeru, kterou uvidí i řidiči, chceme návrh od architektů," uvedl Hrvol. Navrhnout mají i novou podobu zanedbaného parku u muzea. "Stavět se bude po etapách. Nejprve lávka a pak se upraví muzejní park," doplnil Hrvol.
Náklady na stavbu město odhaduje na 250 až 330 milionů korun. Žádat bude dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Zájemci se mohou do architektonické soutěže hlásit do 23. července. Podobné soutěže vypisuje druhé největší město v Ústeckém kraji v posledních letech pravidelně. Cílem je podle magistrátu změnit image regionu.
Přitažlivost města by měla sloužit také plánovaná lanovka na hrad Děvín. Důvod pro její výstavbu je i praktický, v okolí hradu je totiž málo míst k parkování a auta jedoucí proti sobě se na úzké příjezdové cestě obtížně vyhýbají. V rozpočtu na příští rok by současné vedení města chtělo vyčlenit peníze na projektovou dokumentaci k lanovce. Definitivní schválení projektu chce ponechat na zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb.