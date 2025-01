Hasiči strhli dřevěnou konstrukci vyhořelé předzahrádky v Mostě

18:42 , aktualizováno 19:12

Hasiči v neděli večer strhli dřevěnou konstrukci vyhořelé předzahrádky restaurace v Mostě. Po uhašení tragického nočního požáru čekali se stržením přístavby na to, až v ní vyšetřovatelé provedou veškeré nezbytné úkony. „Už je to rozebráno. Bude se to nakládat a odvážet,“ řekl před 19:00 krajský mluvčí hasičů Petr Pelikus.