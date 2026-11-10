Most připravuje cyklostezku do Litvínova a Bíliny pro rekreanty i místní

Město Most by mohla s Bílinou a Litvínovem propojit cyklostezka. Mostečtí radní schválili vyhlášení zakázky na zpracování projektové dokumentace. Cílem je nabídnout bezpečnější a pohodlnější spojení nejen rekreačním cyklistům, ale také lidem, kteří kolo využívají při každodenním cestování. Na webu o tom informovala mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. Předpokládaná hodnota projektových prací pro obě trasy je téměř 13 milionů korun.
Mezi Mostem a Litvínovem jezdí tramvaje, které provozuje společný dopravní podnik měst. Kromě toho mohou lidé využívat vlaky. Silnice z Mostu kolem chemičky do Litvínova je velmi rušná stejně jako podkrušnohorská magistrála z Mostu do Bíliny. Jedinou cestou výhradně pro kola je cyklostezka Litvínov – Záluží, která ale ve směru na Most končí na okraji chemičky.
Z Bíliny do Mostu je to zhruba 13 kilometrů a stejná vzdálenost je i mezi Mostem a Litvínovem. Cyklostezka by podle vedení Mostu mohla vést po současné pěší stezce mezi Bílinou a Mostem. Z Mostu do Litvínova by pak cyklisté jeli kolem jezera Most. Podle dřívějších informací by stavba mohla začít v roce 2028.