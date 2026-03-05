Most se chystá na převzetí pozemků kolem stejnojmenného jezera

Most se připravuje na bezúplatné převzetí pozemků kolem stejnojmenného jezera.
K převodu by podle primátora Marka Hrvola (ProMOST) mělo dojít do konce letošního roku.
„Předpokládáme, že vlastníkem pozemků bychom měli být od 1. ledna 2027. Připravujeme se na to,“ uvedl Hrvol s tím, že město připravuje rozvojové projekty.
Jedním z nich je vybudování kempu.
Státní podnik Diamo nyní připravuje vše kolem převodu.
Most usiloval o získání těchto pozemků roky, některé menší pozemky pod stánky s občerstvením v minulosti magistrát odkoupil.
Postup pro bezúplatný převod území schválila vláda Petra Fialy před koncem jejího mandátu v loňském roce.