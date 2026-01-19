Most v děčínské Bezručově ulici je kvůli špatnému stavu uzavřen pro auta i pro pěší

Kvůli špatnému technickému stavu nechal včera Děčín uzavřít pro veškerou dopravu i pro pěší most v Bezručově ulici.
Během oprav nábřežních zdí Jílovského potoka, které právě probíhají, se totiž ukázalo, že jsou mostní základy poškozené.
„Oprava mostu je závislá na dokončení prací na Jílovském potoce. Projektová dokumentace je připravená a zahájení se předpokládá ve druhé polovině letošního roku,“ sdělil mluvčí Děčína Luděk Stínil.
Řidiči nyní musejí využít objízdnou trasu vedoucí přes Ruskou ulici a ulici Čs. legií.