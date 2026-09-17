Most vybral architekty, kteří připraví proměnu centra města i budovu knihovny

Most vybral architekty, kteří navrhli další proměnu centra města. V rámci projektu SuperMost odborné komise vybraly týmy pro úpravu středu města, přeměnu bývalé knihovny na kreativní centrum a nový umělecký zásah do budovy magistrátu. Výsledky soutěží dnes město představilo veřejnosti.
Nejrozsáhlejší z vybraných návrhů se týká celého centra Mostu. Vítězný tým švédského a českého studia se zaměří především na prostor mezi jednotlivými výraznými budovami. Navrhuje jejich lepší propojení, oživení veřejných prostranství a postupné otevírání přízemí budov směrem do ulic a dalších veřejných míst.
Další návrh řeší budovu knihovny, která se bude stěhovat do kulturního domu Repre. Berlínský tým navrhl její proměnu v kreativní centrum pro základní umělecké školy, další kulturní a vzdělávací instituce i veřejnost. Návrh počítá především s úpravou a novým využitím budovy, nikoli s její radikální přestavbou.
Třetí vítězný návrh se týká budovy magistrátu. Architekt a ústecký zastupitel Richard Loskot (PRO! Ústí) se studiem Kristiny Magasanikové navrhl nový umělecký zásah, který navazuje na původní výtvarnou výzdobu budovy a zejména na odstraněnou monumentální mozaiku na atice. Autoři pracují s motivy slunce a krajiny, které nově interpretují pro atiku a atrium magistrátu.
Právě proměna budovy magistrátu by podle architekta Jana Harciníka mohla být z vybraných projektů realizována jako první. Soutěž podle něj zahrnovala vedle návrhu také dodání díla, takže vítězný tým bude pokračovat projektováním a následně i realizací. "Předpokládáme, že v příštím roce by se proměna atiky mohla zrealizovat," řekl.
U centra by první změny mohly být vidět už v letech 2027 až 2028. Vítězný tým má podle Harciníka vedle dlouhodobé koncepce navrhnout také kratší zásahy, které mají pomoci centrum postupně oživit.
Pro přeměnu budovy knihovny nyní město s vítězným týmem připraví projektovou dokumentaci. Návrh se bude dále upravovat podle potřeb základních uměleckých škol, města i ekonomických možností. Projekt by mohl být připraven k výběru dodavatele za dva až tři roky, řekl Harciník. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou podle něj kolem 300 milionů korun.
Projekt SuperMost vznikl ve spolupráci města Most s organizací CCEA MOBA, která se zaměřuje na vzdělávání v oblasti architektury a urbanismu. Součástí projektu jsou čtyři soutěžní dialogy. Kromě nyní vyhodnocených projektů SuperCentrum, SuperStudio a SuperRadnice se věnují také budoucímu využití bývalého obchodního domu Prior. Soutěžní návrhy jsou zveřejněny na webu.
Dnešní centrum Mostu vzniklo v souvislosti s přesunem původního města, které muselo v minulém století ustoupit těžbě uhlí. Současný Most byl vybudován jako moderní město na jiném místě. Radnice se nyní prostřednictvím projektu SuperMost a dalších plánovaných úprav snaží postupně měnit podobu jeho centra a oživit veřejná prostranství.