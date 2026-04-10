Most vybral vítěze architektonické soutěže na opravu obchodního domu Prior

Most vybral vítěze architektonické soutěže na rekonstrukci obchodního domu Prior v centru města. Uvnitř vznikne multikino, počítá se s menšími provozovnami, občerstvením. Vítěz zpracuje za zhruba 50 milionů korun studii a projektovou dokumentaci, což by mohlo trvat zhruba dva roky. Pak vypíše radnice soutěž na zhotovitele. Náklady na opravu objektu ze 70. let minulého století se odhadují na 650 milionů korun. Novinářům to dnes řekl primátor Marek Hrvol (ProMOST).
Vítězné konsorcium z českých a zahraničních partnerů představí radnice 24. dubna přímo v Prioru. Do té doby nebude zveřejňovat žádnou vizualizaci. "Chceme, aby lidi přišli a poslechli si veškeré souvislosti," uvedl Hrvol. Lidé si budou moci prohlédnout všech pět návrhů, z nichž porota vybírala. Celkem se přihlásilo do soutěže 20 účastníků. Porotu tvořili architekti z různých zemí a zástupci radnice.
Vítězný návrh přesvědčil porotu podle Hrvola zejména podrobným technickým zpracováním. Návrh zachovává objekt v současné podobě. Nejsou k němu žádné přístavby, pouze se podle primátora vizuálně zvýrazňuje kostka vložením další. Plochou střechu bude možné využít i pro malou letní scénu nebo bistro. Návrh také respektuje to, že místní jsou zvyklí Priorem procházet při cestě skrz centrum. "Uvnitř vznikla jakási ulice. Počítá se i s menší tržnicí, ale pevně dané využití jednotlivých prostor ještě není," doplnil Hrvol.
Betonová stavba vznikla po likvidaci starého Mostu, o kterém rozhodla kvůli těžbě uhlí tehdejší československá vláda. Ve stejné době se stavěl sousední kulturní dům Repre poskládaný ze železobetonových bloků. Ten město opravuje. Do Prioru zatéká, stavba se v minulosti různě upravovala, zejména se rozšířil suterén. Radnice objekt koupila za 62 milionů korun v roce 2024.
V budově je aktuálně několik provozů. Zůstat by tam měly do doby, než začne samotná rekonstrukce. Náklady bude město platit podle primátora z úvěru, který nyní řeší s Evropskou investiční bankou. Parkovací místa vítězný projekt neřešil. Na rozdíl od jiných měst je v centru Most dostatek parkovacích míst.