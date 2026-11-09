Most vyměnil jednatele divadla a chystá rekonstrukci alternativní scény

Most vyměnil jednatele městského divadla. Novým se stal Jiří Kraus, dosavadní umělecký šéf Divadla rozmanitostí, jehož rozsáhlou přestavbu radnice připravuje. Magistrát vyhlásí veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci, která naváže na architektonickou studii. Po jednání radních o tom informovala na webu mluvčí Klára Vydrová.
Kraus nahradil Filipa Nuckollse. Podrobnosti ke změně vedení radnice neuvedla. Druhým jednatelem je primátor Marek Hrvol, kterého staronová koalice ProMOST a ANO navrhne na stejnou funkci pro nadcházející čtyřleté období ve čtvrtek. Kraus je s mosteckou divadelní scénou již úzce spjat. "Do nové funkce přináší zkušenosti z uměleckého provozu i znalost místního kulturního prostředí," uvedla mluvčí.
Náklady na vytvoření projektové dokumentace k opravě Divadla rozmanitostí, které funguje jako loutková a alternativní scéna, se odhadují skoro na 11 milionů korun. Architektonickou studii v roce 2025 zpracovalo studio 3+1 architekti. Modernizace má zvýšit komfort pro návštěvníky a zlepšit zázemí divadla. Vzniknout má multifunkční prostor pro pořádání různých typů akcí. Úpravy podle dřív zveřejněné vizualizace zahrnují i venkovní prostor.