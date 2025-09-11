Výstava v mosteckém muzeu ukáže nové využití ikon průmyslového věku

Hrdě se tyčí k nebesům, svému účelu však už často řada z nich neslouží. Jaké je další využití komínů, jež představují nedílnou součást průmyslového věku, ukazuje nová výstava, kterou si půjde prohlédnout v půdních prostorech Oblastního muzea a galerie v Mostě.
Martin Vonka a Michal Horáček prozkoumali také komíny v Žatci, a to v rámci projektu dokumentace chmelařských staveb. | foto: archiv autorů výstavy

„Za projektem Tovární komíny stojí dvojice výzkumníků z Fakulty stavební ČVUT v Praze Martin Vonka a Michal Horáček z katedry konstrukcí pozemních staveb, kteří se věnují tematice továrních komínů jako ohroženému typu kulturního dědictví, a snaží se tuto problematiku dostat do povědomí široké veřejnosti,“ uvádí kurátorka Oblastního muzea a galerie v Mostě Olga Kubelková.

„Za svoji práci získali v listopadu 2021 ocenění Patrimonium pro futuro za soustavný výzkum a prezentaci ohrožených továrních komínů. Výstupem projektu byl stavebně historický průzkum komínů,“ doplňuje Kubelková.

Autoři výstavy publikovali knihy o továrních komínech v letech 2018 a 2020.

Sami prý navštívili kvůli stavebně historickému průzkumu a dokumentaci 500 až 600 komínů, které dnes již neslouží svému původnímu účelu, vytvořili také databázi komínů a jejich mapu.

„Tovární komíny patří k průmyslovému věku, během nějž se významným způsobem vtiskly do panoramatu našich obcí i krajiny. Jedná se o technicky a technologicky zajímavé stavby, jejichž úloha byla v rámci svého provozu nezastupitelná. Dnes svou podstatou na sebe vzaly symbolickou roli reprezentující jednu významnou odcházející epochu a staly se ikonami průmyslového věku. Komíny jsou výraznými nositeli paměti místa a často navíc i významnými identifikačními a orientačními body,“ popisuje Kubelková.

Výstava podle Michala Horáčka prezentuje nové možnosti využití továrních komínů, které jsou symboly industriálního dědictví.

„Nabízí tak alternativu pro zachování těchto objektů včetně ukázek využití komínů v České republice, ale i v zahraničí, kdy lze tyto komíny smysluplně využít i pro budoucnost,“ říká jeden z autorů výstavy.

Z komínu se může stát i rozhledna

Význam odstavených komínů je podle něho hlavně symbolický, ale lze jim vtisknout i funkce jiné.

„Dál mohou třeba sloužit jako místo pro hnízdění čápů. V Děčíně proběhla v letech 2012–2014 přeměna bývalého pivovaru, který po citlivé rekonstrukci slouží, a to včetně komínu, jako multifunkční moderní Centrum Pivovar. V Praze na Smíchově zase například aktuálně dochází k přestavbě komína na rozhlednu, kdy návštěvníky na vrchol komína vyveze výtah umístěný v průduchu,“ vyjmenovává některá nová využití komínů Horáček.

Na výstavě si bude možné prohlédnout 28 panelů, na nichž jsou zachyceny komíny nejen z Ústeckého kraje, ale z celé České republiky.

„Představeny budou navíc i modely čtyř komínů, knihy vydané mnou a mým kolegou Martinem Vonkou k této tematice a stavební prvky, ze kterých jsou komíny postaveny,“ dodává Horáček.

Výstava nazvaná Nové využití ikon průmyslového věku v mosteckém Oblastním muzeu a galerii potrvá do 30. října.

