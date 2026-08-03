Most zabezpečí problémovou budovu v Lidické ulici

Problémovou budovu v Lidické ulici v Mostě, kde se zdržují lidé bez domova a drogově závislí, město zabezpečí.
Pracovníci místních technických služeb ji vyklízejí a poté uzavřou veškeré možné vchody.
Město ke kroku přistoupilo poté, co vlastník budovy s úřadem nekomunikoval.
Nedávno v budově, která se nachází v blízkosti mateřské školy, navíc hořelo.
„Přestože objekt není ve vlastnictví města Mostu, na základě rozhodnutí stavebního úřadu nyní zabezpečení zafinancujeme. Tyto prostředky budeme následně po majiteli vymáhat,“ uvedl mostecký primátor Marek Hrvol (ProMOST).