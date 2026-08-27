Mostecká hvězdárna zve na pozorování částečného zatmění měsíce

Na zájemce čeká nejen zajímavý astronomický úkaz, ale také jedinečná atmosféra probouzejícího se rána – svítání a východ Slunce z hradu Hněvín.
Hvězdárna bude otevřená ve 4.15 hodin, ve 4.33 hodin začne tzv. plnostínová fáze, v 5.40 bude svítat, v 6.10 hodin zmizí Měsíc za hřebeny Krušných hor a v 6.15 hodin bude maximální zatmění Měsíce, a to z 93 procent.
Vstupné je 20 korun na osobu, nutná je rezervace alespoň den předem na telefonním čísle 773 152 820.
Pozorování proběhne pouze za příznivého počasí.