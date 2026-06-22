Mostecká nemocnice nabízí zájemcům skupinovou terapii

Sezení budou probíhat pod vedením odborníka a přítomní, které spojují podobné životní zkušenosti, mají v důvěrném prostřední společně pracovat na svých potížích.
Terapii hradí zdravotní pojišťovny.
Zájemci se mohou ozvat na telefonní číslo 476 172 102, případně na e-mail dps.mo@kzcr.eu.
Před vstupem do skupiny proběhnou v letních měsících individuální vstupní rozhovory a diagnostika.
Dále budou také posouzeny potřeby klientů a vhodnost formy péče.
Hlásit se mohou i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu, ale mají potíže.
Více informací lze nalézt na webu Krajské zdravotní, pod kterou mostecká nemocnice spadá.