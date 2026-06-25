Mostecká radnice omezuje noční parkování náklaďáků na sídlišti

Omezení se dotkne ulic Komořanská, Josefa Ševčíka, Jana Kříže, Jana Zajíce, Bohuslava Vrbenského a Františka Malíka.
Radnice k opatření přistoupila, aby uvolnila více místa pro rezidenty a zlepšila bezpečnost.
„Dlouhodobě odstavené dodávky a náklaďáky totiž často blokují výhled v křižovatkách a znesnadňují průjezd technickým službám či záchranářům,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.
Zákaz se týká pouze noci, zásobování a podnikatelská činnost během dne zůstávají bez omezení.
Pokud se režim na Liščím vrchu osvědčí, radnice plánuje obdobná pravidla postupně zavést i na sídlištích Výsluní a Skřivánčí vrch.