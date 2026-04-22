Mostecké divadlo uvede absurdní drama Král umírá jako zrcadlo současnosti

Mostecké divadlo uvede na scéně Divadla rozmanitostí absurdní drama Eugéna Ionesca Král umírá. Hra je stará 60 let, ale podle tvůrců je velmi aktuální. Zrcadlí současný svět, jemuž vládnou staří muži. Na scénu vrací téma smrti a umírání. Premiéra se uskuteční 24. dubna.
Ionesco a absurdní drama se na jevišti v divadle v Mostě objevují vůbec poprvé. "Považuji tuto inscenaci za jeden z klenotů absurdního dramatu, u kterého nacházíme spoustu motivů ze současnosti. Je v ní obraz světa, kterému vládnou staří muži s nechutí odejít. A těch je tu teď dost. Oni se nechovají jako politici zvolení demokratickým způsobem, ale začínají mít feudální manýry," řekl novinářům dramaturg Martin Macháček.
Režie se ujala Kaisa El Ramly, finsko-egyptská scenáristka a režisérka, která absolvovala Akademii múzických umění v Praze (DAMU). "Já jsem pochopila hned, že je to aktuální. Tady se mi líbí, že se činohra pro dospělé dělá v prostoru pro děti. Je v tom takový punkový pocit," uvedla. Zatímco scéna je jednoduchá, čistá, kostýmy jsou naopak barevné a vrství se. "Jak postupně nechávají postavy minulost za sebou, tak se postupně jednotlivých vrstev zbavují," uvedla. Autorem hudby je švédský skladatel Hans Appelqvist.
Text tvůrci neměnili, jen podle Macháčka někde více dávají vyniknout ironii, černému humoru. Jedním z důležitých témat je vytěsňování smrti. "My se tomu tématu snažíme vrátit důstojnost. Je to i o tom, že se člověk nemusí bát umírat," uvedl Macháček.
Hra francouzsko-rumunského dramatika Ionesca se pohybuje na hranici grotesky, tragédie a existenciálního podobenství. Vypráví příběh stárnoucího krále Bérengera I. - hrdiny, či antihrdiny, který se musí vyrovnat s neodvratnou skutečností, že na konci hry zemře. Po zprávě o blížícím se konci se snaží všemi možnými, často groteskními způsoby uniknout nezvratnému osudu. V rozpadajícím se paláci obklopen dvěma královnami - Markétou a Marií, dvorním lékařem a astrologem v jedné osobě i palácovým personálem sleduje zároveň i pád svého impéria.
Zatímco mladší královna Marie se snaží neodvratné skutečnosti vzdorovat, starší a zkušenější Markéta krále neúprosně konfrontuje s realitou. Králův osobní rozklad se postupně stává metaforou rozpadu celého království. Chřadnoucí panovníkovo tělo připomíná upadající politickou kulturu i kult vládců, kteří nedokážou, nebo nechtějí včas rozpoznat, že jejich epocha už dávno skončila.
Pro herce byla role výzvou. "Pro mě je to první setkání s absurdním divadlem. Do zkoušení jsem šel bez názoru. Je to takový galimatyáš v té postavě. Jsou tam momenty, jako kdyby mluvil Trump, Babiš, Zeman. V podstatě každou větu bych některému z politiků mohl dát do úst. Co pro mě bylo zajímavé, bylo právě objevování lidí ze současnosti a pak míchání emocí v králi. A mám pocit, že vládní garnitury se stejně jako král snaží u moci držet jako klíště," uvedl představitel hlavní role Jiří Kraus.