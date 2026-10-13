Mostecké divadlo uvede inscenaci inspirovanou dílem Komenského

Městské divadlo v Mostě uvede inscenaci Labyrint světa a lusthauz srdce, která je inspirovaná dílem Jana Amose Komenského. Propojuje obraz a hudbu, na jevišti vystoupí téměř celý herecký soubor. Součástí pátečního premiérového večera bude vernisáž výtvarných prací Miroslava Huptycha a křest nového vydání Komenského knihy Labyrint světa a ráj srdce.
Tvůrci hry se ptají, co dnes nabízí člověku oporu v nestabilním a pomíjivém světě, o co se mohou lidé opřít v době, kdy je svět zahlcen obrazy, informacemi a technologiemi, které slibují odpovědi téměř na všechno. "Otázky, které si kladl Jan Amos Komenský před staletími, neztrácejí svou naléhavost ani dnes. Jeho Labyrint světa a ráj srdce se tak v nové inscenaci Městského divadla v Mostě stává nejen návratem ke klasickému dílu české literatury, ale také výpravou do nitra současného člověka," uvedla mluvčí divadla Lenka Krestová.
Komenského Poutník prochází světem, pozoruje jeho řád i chaos a hledá smysl lidského počínání. Na své cestě potkává průvodce, kteří mu pomáhají nahlížet na svět z různých úhlů, zároveň však odhalují jeho klamy, rozpory a pomíjivost. Neúnavná lidská zvědavost a touha pochopit nepochopitelné stojí v samotném jádru díla. Právě tuto cestu za poznáním, která se postupně proměňuje v hledání lásky a vnitřního útočiště, rozvíjí mostecká inscenace.
Režisérem je Vladimír Morávek. Ústřední postavou je Poutník, kterého ztvární Tomáš Henry Abraham. Právě jeho prostřednictvím se diváci vydají na cestu světem plným protikladů, klamů a otázek, na něž není snadné nalézt jednoznačné odpovědi. Poutníkovo hledání se postupně proměňuje v obecnější výpověď o člověku, jeho touze porozumět vlastnímu životu i světu, který ho obklopuje.
Na své cestě se Poutník setkává s řadou postav, které mu nabízejí různé pohledy na lidské počínání i na samotný smysl existence. V dalších rolích se představí téměř celý činoherní soubor Městského divadla v Mostě. Marcel Rošetzký ztvární Komenského, Vít Herzina se představí jako Mámení mysli, Jakub Dostál jako Všudybud, Kateřina Hlubíková jako Kristina a Jiří Kraus v roli krále Šalamouna. Karolína Herzinová se ujme postavy Smrti. Herci se objeví také v řadě dalších rolí, které společně utvářejí pestrý a proměnlivý svět Komenského Labyrintu.
Jako host vystoupí česká operní pěvkyně a sopranistka Renáta Vítová, jejíž pěvecký projev obohatí inscenaci o další hudební a výrazovou rovinu. Významnou součástí inscenace jsou scénické návrhy Miroslava Huptycha, výtvarníka, básníka a autora osobitých koláží. Důležitou roli hraje také hudba Daniela Fikejze, která spoluutváří atmosféru inscenace a propojuje jednotlivé obrazy Poutníkovy cesty.