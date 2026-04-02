Mostecké jesle v brzké době nahradí dětské skupiny

„Rozhodnutí ukončit provoz jeslí v ‚Malíkovce‘ není náhlým ani úsporným krokem, ale součástí dlouhodobě připravované transformace všech zařízení typu jesle na systém dětských skupin a mateřských škol, který je stabilnější,“ vysvětlila náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMOST) s tím, že v dětských skupinách bude větší kapacita a budou lépe financované.
Společně s tímto krokem vzniknout dětské skupiny v mosteckých mateřských školách, jejich kapacita se navýší. „Rodiče nejsou nijak omezováni na možnostech umisťování svých dětí,“ dodala Stará.
Kapacita všech dětských skupin bude od příštího školního roku 58 míst, do teď to bylo 53. Děti od tří let mohou nastoupit do mateřských škol. Platba zůstává stejná jako do jeslí v ‚Malíkovce“, tedy 1 500 korun.
Budova jeslí zůstane v majetku města, fungovat zde bude nadále dětský rehabilitační stacionář a dětská rehabilitace. Nově zde budou působit terénní pracovníci pečovatelské služby městské správy.