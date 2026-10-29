Řízek střídavě žije a pracuje v České republice a na Tchaj-wanu, což se odráží i v jeho ilustracích a obrazech. „Na rozdíl od umírněné barevnosti v kontrastu s velkými bílými plochami, které dominují jeho malířské tvorbě počátku devadesátých let, obrazům posledních let vládne pestrá, živá, zářivá barevnost tak typická pro asijské kultury,“ uvádí kurátorka výstavy Olga Kubelková.
Co se týče ilustrací, vedle rozsáhlejších autorských obrazových knih vznikaly v posledních letech také komorní soubory ilustrací k různým titulům. Jde třeba o Žítkovské bohyně spisovatelky Kateřiny Tučkové.
Výstavu s názvem Fantazie barev a exotiky bude možné zhlédnout do 7. února příštího roku.