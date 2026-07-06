„Jeho tvorba je ceněna nejen na domácí scéně, ale také v mezinárodním kontextu. Jako jediný současný český výtvarník byl opakovaně zastoupen a dražen v prestižních aukcích světových aukčních síní Sotheby’s a Christie’s,“ popisuje Jitka Klímová z mosteckého muzea.
Výstava „Patrik Hábl / Ozvěny přítomnosti“ představuje především obrazy vzniklé v poslední dekádě Háblovy umělecké práce. „Autor ve svých dílech vytváří otevřený prostor pro individuální vnímání a interpretaci, čímž návštěvníky aktivně vtahuje do dialogu s obrazem,“ nastiňuje Klímová.
Výstavu bude možné navštívit až do 20. září.