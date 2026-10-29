Marek Hrvol je primátorem Mostu od roku 2023, zasedá i v krajské radě

Autor: ČTK
  14:10aktualizováno  15:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vizitka primátora Mostu Marka Hrvola (38; ProMost), který pravděpodobně ve funkci zůstane i v novém volebním období:

- Hrvol je primátorem Mostu od ledna 2023, kdy vystřídal Jana Paparegu (ProMost), který na funkci rezignoval kvůli práci v Senátu, do kterého byl zvolen ve volbách na podzim 2022. Hrvol je také předsedou hnutí ProMost a zastupitelem a radním Ústeckého kraje pro plnění úkolů v sociálně vyloučených oblastech.

- Hrvol v letošních volbách do mosteckého zastupitelstva vedl kandidátku hnutí ProMost, které volby vyhrálo, když získalo 22 mandátů z 45.

- Hrvol byl do mosteckého zastupitelstva poprvé zvolen v roce 2014 na kandidátce hnutí Severočeši Most, za které kandidoval i budoucí primátor Paparega. Po volbách se stal jeho náměstkem. V následujících volbách oba kandidovali za nové sdružení ProMost, které ovládlo mostecké zastupitelstvo jak v roce 2018, tak v roce 2022 a letos.

- Před zvolením primátorem působil Hrvol jako náměstek primátora pro rozvoj, ekonomiku, majetek a městské služby. Kromě jiného měl na starosti bourání zdevastovaných panelových domů na sídlišti Chanov nebo mnoho let odkládanou přestavbu kulturního domu Repre.

- Hrvol se narodil 7. června 1988 v Mostě. Zde maturoval na průmyslovce, poté vystudoval Vysokou školu finanční a správní. Pracoval v Praze ve společnosti zajišťující zaměstnanecké programy, před zvolením do mosteckého zastupitelstva působil jako asistent starostky města Lom na Mostecku.

- Od roku 2020 je také členem zastupitelstva Ústeckého kraje. Do krajského zastupitelstva byl zvolen na kandidátce Lepší sever.

- Ve volném času se věnuje sportu, je také členem dozorčí rady fotbalového klubu Baník Most-Souš.

Přehled primátorů (do roku 2000 starostů) Mostu od roku 1990:

Bořek Valvoda (OF, později ODA), 1990 až 1994

Jiří Šulc (ODS), 1994 až 2001

Vladimír Bártl (ODS), 2001 až 2006

Vlastimil Vozka (Mostečané Mostu), 2006 až 2014

Jan Paparega (nestraník, za Severočeši Most, nyní ProMOST), 2014 až 2022

Marek Hrvol (ProMost), od 2023

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