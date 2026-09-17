Mostecký soud bude znovu řešit návrh na propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě dnes bude pokračovat v jednání k návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Soud v Mostě loni v září návrhu na podmíněné propuštění vyhověl. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí okresního soudu v loni v prosinci v neveřejném zasedání zrušil. Nejdéle vězněný Čech, potrestaný za dvě vraždy, za mřížemi strávil téměř 39 let. Znalci by se měli vyjádřit k předchozím posudkům na odsouzeného a k aktuálnímu hodnocení věznice, které oproti dřívějšku vyznělo v neprospěch Navrátila.
Muž žádal o propuštění v minulosti opakovaně. Uspěl až u mosteckého soudu. Proti usnesení o podmíněném propuštění tehdy podala stížnost státní zástupkyně. Krajský soud žalobkyni vyhověl a případ vrátil mosteckému soudu s pokynem, že má věc posoudit komplexněji. Odsouzený se jednání u mosteckého soudu účastnil vždy prostřednictvím videokonference z věznice.
Psycholožka věznice při jednání u mosteckého soudu na začátku dubna uvedla, že si odsouzený odmítá připustit své selhání. Z hodnocení věznice vyplynulo, že nedosáhl potřebného stupně nápravy, nepřijal odpovědnost za své jednání, neprojevil lítost nad oběťmi.
Znalec u soudu v září uvedl, že z psychologického hlediska není Navrátil pro společnost nebezpečný a jeho podmíněné propuštění je možné. Věznice tehdy vystavila kladný posudek. V novém hodnocení z konce března uvedla, že odsouzený udržuje kontakty s přáteli z církve adventistů, účastní se bohoslužeb, dostal 41 kázeňských odměn a dva kázeňské tresty. Mezi rizikové faktory v případě propuštění podle stanoviska věznice patří to, že má nereálné představy o reálném životě.