Mostečtí policisté dohlédnou na festival Let It Roll, budou i na jezeře

Mostečtí policisté dohlédnou na dění na největším drum & bassovém festivalu světa Let It Roll u jezera Most. Hlídky se zaměří na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na festivalu i jeho okolí. Do opatření, která začnou platit ve středu, se zapojí i poříční policie a kynologická služba. Informoval o tom dnes na webu mluvčí mostecké policie Václav Krieger. Hudební produkce se spustí ve čtvrtek.
"Budeme spolupracovat s místními strážníky, celní správou a na místě budou přítomni i kolegové ze sousedního Německa," uvedl Krieger. "V areálu festivalu a jeho okolí se zaměříme na problematiku omamných a psychotropních látek včetně kontrol řidičů, zda nejsou těmito látkami ovlivněni. Součástí bude i ochrana bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku na samotné vodní ploše jezera." uvedl mluvčí.
Policisté na zajištění bezpečnosti spolupracují s pořadateli akce. Řidiče vyzvali, aby používali parkovišť vyhrazených pro návštěvníky festivalu. Každý účastník festivalu má se zakoupenou vstupenkou určené místo k parkování, kam jej pořadatelé při příjezdu nasměrují. Plochy jsou vyčleněné u mosteckého letiště. Jedno z parkovišť je v dolní části u areálu festivalu, další dvě jsou v okolí městského hřbitova. Z odlehlejších míst bude jezdit kyvadlová doprava.
Všechny příchozí za hudbou varují policisté před krádežemi. Uniformované hlídky i kriminalisté budou procházet stanová městečka.
Pořadatelé očekávají 20.000 návštěvníků. Oproti loňskému nultému ročníku u jezera vylepšili navigační systém a odbavení a rozšířili kemp. Na šesti pódiích vystoupí kolem 130 umělců z ciziny, dohromady jich bude kolem 250. Festival nabídne i audiovizuální show a doprovodný program. Areál se otevře 29. července a zavře 2. srpna. Pláž u jezera zůstane přístupná veřejnosti, rezidentům bude k dispozici parkoviště u kostela.