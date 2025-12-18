Ředitel strážníků Jaroslav Hrvol uvedl, že průzkum má pomoci vyhodnotit opatření z minulých let. „Zvýšili jsme přítomnost hlídek v problémových lokalitách a kamerami jsme pokryli všechny sociálně vyloučené lokality. Nově máme v bytových domech správce domu – preventisty. Chceme zjistit, jak občané tato opatření vnímají a jaká další by podle nich mohla přispět ke zvýšení pocitu bezpečí,“ uvedl Hrvol.
Podle údajů státní policie poklesla za letošní rok kriminalista v Mostě o 23,5 procenta. „Čísla nám naznačují, že jdeme správnou cestou,“ dodal Hrvol.
Dotazník mohou lidé vyplnit do 31. prosince.