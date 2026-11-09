Chtěli jsme se brát, dceři by šel na ples, lkala u soudu družka zabitého motorkáře

Miroslava Strnadová
  14:52aktualizováno  14:52
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Za hazardní a bezohlednou jízdu, která stála život dvaapadesátiletého motorkáře, poslal litoměřický soud viníka nehody na čtyři roky za mříže a uložil mu osmiletý zákaz řízení. Pozůstalým má zaplatit nemajetkovou újmu přesahující 3,3 milionu korun. Rozsudek není pravomocný, odsouzený si ponechal lhůtu na odvolání.

KRIMI

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Tragická nehoda se stala loni v září u Mukařova na Litoměřicku. Pětadvacetiletý Petr Krausz, který řídil vypůjčené auto, vletěl v rychlosti přes 130 km/h do zatáčky, vjel do protisměru a narazil do motorky. Její řidič na místě zemřel.

„Letos bychom oslavili dvacetileté výročí, v létě jsme se chtěli vzít. Ztratili jsme skvělého tátu a životního parťáka. Těšil se, že dceři půjde na maturitní ples,“ popsala přes soudem Alena, partnerka zemřelého muže.

V osudný den přitom měla na vyjížďku vyjet s ním. „Žiji, protože jsem zůstala doma. Lituji, že jsem nejela s ním, měla bych to za sebou, sama tu žít nechci,“ dodala zdrceně.

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Podle rozsudku obžalovaný zcela ignoroval povahu vozovky i povolenou rychlost. „Jet stotřicítkou v místě, kde je povolená devadesátka a které neznám, je velký hazard,“ řekla soudkyně Halka Lacinová.

Z dokazování navíc vyplynulo, že obžalovaný v době nehody vlastnil řidičský průkaz pouhý rok. Za tu dobu ale stihl způsobit další tři dopravní nehody a nasbíral několik přestupků.

„Pana obžalovaného od těchto činností nezastavilo vůbec nic. Řídil i v době, kdy neměl řidičské oprávnění. Jediná skutečnost, která dle mého názoru zabrání panu obžalovanému, aby neřídil a konečně si uvědomil dopad celého toho jednání, je ta, že bude ve výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedla soudkyně.

Podle ní nezaměstnaný Krausz neprojevil ani trošku sebereflexe. Jedenáct dnů po tragédii vložil na svůj Instagram video, které zobrazuje jízdu rychlostí přes 200 km/h. Argument obžalovaného, že video dostal od kamaráda a na sociální síť ho dal jen proto, že se mu líbilo, označila soudkyně za nepochopitelné schvalování takového jednání.

Petr Krausz (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Litoměřicích. (9. listopadu 2026)
Petr Krausz (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Litoměřicích. (9. listopadu 2026)
Petr Krausz (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Litoměřicích. (9. listopadu 2026)
Obžalovaný Petr Krausz loni v září nezvládl řízení a v pravotočivé zatáčce vjel do protisměru, kde narazil do motorkáře. Ten na místě zemřel. Viník nehody jel nejméně 130 km v hodině.
6 fotografií

Obžalovaný přes soudem tvrdil, že před nehodou jel asi stovkou. Hájil se tím, že vjel do protisměru, protože před ním náhle zabrzdila bílá dodávka. Tento argument však soud smetl ze stolu, neboť pro něj neexistují žádné důkazy.

Soudkyně rovněž upozornila na to, že obžalovaný měl za sebou od získání řidičského oprávnění už tři dopravní nehody a řadu přestupků. „Opakovaně ho chytali napříč krajem v nevyhovujících autech,“ zmínila. Podle ní si vůbec nebral ponaučení. Navíc letos na jaře spáchal další přestupek.

Obžalovanému hrozilo až šestileté vězení.

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Podle paní Aleny trest nemůže odčinit smrt jejího partnera. „Paní soudkyně dělala v rámci zákona, co mohla, ale podle mě člověk, který řídil ještě před autoškolou bez oprávnění, by ho už v životě neměl dostat. Měly by se změnit zákony, aby takový člověk už nikdy za volant nesedl,“ uvedla.

Dodala, že obžalovaný nemá žádnou soudnost ani pud sebezáchovy. „Dneska už sice nejsou kamenolomy, ale pro takové lidi by tvrdé tresty nastat měly.“

Po vynesení verdiktu si obžalovaný ponechal lhůtu na odvolání, on ani jeho advokát se k rozsudku blíže nevyjádřili. Státní zástupkyně Marika Volková se naopak práva na odvolání vzdala. „Mám za to, že dnešní rozhodnutí o vině a trestu je správné, z toho důvodu jsem se vzdala práva na odvolání. Mám za to, že trest je přiměřený a spravedlivý,“ uvedla.

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