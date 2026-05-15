Vaška v jednadvaceti postihla mrtvice. Nevzdal se, jeho příběh vypadá jako zázrak

Miroslava Strnadová
  12:52aktualizováno  12:52
Snil, že bude profesionálním bojovníkem. Jednadvacetiletému Václavu Hnízdilovi ze Žatce ale cestu za sportovním snem překazila cévní mozková příhoda. Ačkoliv se lékaři obávali, že zůstane zčásti ochrnutý, bude mít problémy s polykáním a s řečí, díky obrovské vůli a drilu rodičů dnes chodí a učí se mluvit. V další rehabilitaci mu může pomoci veřejnost v rámci charitativního běhu v Ústí nad Labem.
Václava Hnízdila postihla v jednadvaceti letech mrtvice, on se však nevzdal....

Václava Hnízdila postihla v jednadvaceti letech mrtvice, on se však nevzdal. Stále na sobě dře a výsledky se dostavují. | foto: archiv rodiny Václava Hnízdila

Václava Hnízdila (vlevo) postihla v jednadvaceti letech mrtvice. Do té doby žil...
Václava Hnízdila (vlevo) postihla v jednadvaceti letech mrtvice, on se však...
Václava Hnízdila (vpravo) postihla v jednadvaceti letech mrtvice, on se však...
Václava Hnízdila (vpravo) postihla v jednadvaceti letech mrtvice, on se však...
6 fotografií

„Je to zázrak, že ušel takový kus cesty. Každý den tvrdě pracuje, cvičí a trénuje mozek,“ říkají Vaškovi rodiče Renata a Martin. Věří, že za čas se jejich syn opět zcela osamostatní.

Vaškův život se převrátil o 180 stupňů loni 17. října. V podvečer si šel zaběhat s přáteli, když se mu náhle udělalo nevolno. Doprovodili ho domů. V noci se jeho stav prudce zhoršil – několikrát upadl, přestal ovládat pravou polovinu těla – krevní sraženina ucpala cévu a nastal infarkt mozku.

Nebyl schopen si přivolat pomoc. Když mu ráno volali kolegové z práce, odpovídal zmateně. „Mysleli si, že je opilý a má se z toho vyspat,“ vzpomíná maminka Renata. Později mu telefonovali i rodiče, kterým se projev syna zdál podezřelý. Vydali se za ním do bytu, kam se od nich přestěhoval o dva týdny dřív.

Našli ho velmi vážném stavu. Následoval převoz nejprve do nemocnice v Chomutově a následně do Ústí nad Labem, kde se pokusili uvolnit sraženinu. Ovšem vzhledem k tomu, že uplynulo už víc než 15 hodin od mozkového infarktu, část mozkové tkáně odumřela - Vašek přišel o obě centra řeči.

Při mrtvici se hraje o čas. Nepodceňujte varovné příznaky

Právě čas hraje při mrtvici obrovskou roli. „Mozkové buňky jsou extrémně citlivé na nedostatek kyslíku a energie. Pokud dojde k uzavření tepny, mozková tkáň začne strádat. Část buněk odumírá, další přestanou fungovat, ale stále ještě přežívají v takzvaném ischemickém polostínu neboli penumbře,“ popsal David Černík z Neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, co se děje v mozku pacienta.

„Omráčené“ buňky lze včasným zásahem zachránit, ovšem s každou další minutou se jejich šance snižuje. „Jakmile v buňce proběhne proces buněčné smrti, není cesty zpět. Proto musíme obnovit průtok krve co nejdříve,“ dodal lékař.

Největším rizikem u mozkové mrtvice je to, že ji lidé často vůbec nerozpoznají, případně její příznaky podcení. „Mezi hlavní varovné signály patří pokles ústního koutku, porucha řeči a jednostranná slabost či ochrnutí končetin. Existují však i méně typické příznaky, které se mohou vyskytovat zcela samostatně,“ upozornil Černík.

Podle něj lidé nejčastěji chybují u poruch zraku. „Může jít o náhlou a bezbolestnou ztrátu vidění na jednom oku. Je to velmi podceňovaná forma – pokud přestanete vidět na dosud zdravé oko, je žádoucí okamžitě volat záchrannou službu a nečekat, zda to přejde,“ varuje odborník.

Stav připomínající opilost, který zmátl Vaškovo okolí, není podle lékařů tak častý. Diagnostika bývá složitější také v případech, kdy se mrtvice projeví pouze izolovanou poruchou řeči nebo náhlou závratí.

Podle rodičů nevypadala první prognóza vůbec dobře. „Dozvěděli jsme se, že je možné, že Vašek bude ochrnutý na půl těla, nebude polykat ani mluvit,“ popsala maminka kritické okamžiky.

Mladík se ale rozhodl, že se osudu nepoddá. Díky svému úsilí a úsilí lékařů se jeho stav začal zlepšovat. Měsíc strávil na JIP v nemocnici. Den co den za ním rodiče jezdili a nutili ho, aby mozek trénoval. „Hráli jsme hry, u kterých se nemusí mluvit, aby mozek furt jel, a procvičovali jsme pomocí karet pro afatiky,“ popisuje maminka s tím, že to bylo velmi náročné.

Díky AI léčíme pacienty s mrtvicí, u kterých to dříve nešlo, říká neurolog Václavík

Syn jim totiž nerozuměl a oni jemu také ne. Dorozumívali se proto pantomimou. „Říkala jsem mu třeba, aby ukázal židli a on ukázal na okno. Po malých krocích jsem se dostávali k tomu, že popsal nemocniční pokoj.“

Z nemocnice zamířil Vašek do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Dřel od rána do odpoledne – logopedie, plavání, fyzioterapie. O víkendech za ním rodiče jezdili a brali ho na několika kilometrové túry. „Rozhodl se, že tu mrtvici prostě rozchodí,“ popsala paní Renata.

A výsledky se dostavily. Vaškovi se vrátil cit do pravé ruky a zmizel pokleslý koutek. Po pěti měsících se vrátil domů. Největší boj ale stále svádí s mluvou, čtením a psaním. Jeho mozek slova stále skládá s obtížemi. „Když se ho zeptám, co měl k večeři, řekne ‚kočku‘, přitom měl čočku. Pletou se mu písmenka L a R nebo T a Š,“ zmínila maminka.

Zjistili vrozené onemocnění

Sportovní kariéra je minulostí a kvůli neschopnosti číst a psát zatím nemůže dokončit řidičský průkaz ani školu. Rodina nyní vkládá naději do hyperbarické komory a intenzivní logopedické péče, kterou by mohl absolvovat v létě.

Na nákladné rehabilitace poputuje výtěžek charitativního běhu Čas je mozek, který se koná v pondělí 18. květnu v Ústí nad Labem. „Vaška nominovali sami lékaři z Chomutova a Ústí po vzájemné dohodě. Měli tak obrovskou radost z toho, jak moc se díky své dřině zlepšil, že ho vybrali jako tvář letošního běhu,“ zdůraznila jeho maminka.

Podle lékaře Černíka je výskyt cévní mozkové příchody u lidí do třiceti let vzácnější, ovšem Vaškův případ není ojedinělý; počty rostou v důsledku špatného životního stylu, nárůstu obezity a doprovodných onemocnění.

Neurologických pacientů rychle přibývá. Včasné zahájení léčby je klíčové

Mozková příhoda může mít dvě příčiny. Častější je mrtvice v důsledku ucpané mozkové cévy krevní sraženinou. Méně často jde o prasknutí mozkové cévy – krvácení.

U Vaška lékaři zpětně zjistili vrozené onemocnění, které zapříčiňuje zvýšenou srážlivost krve, a tedy tvorbu krevních sraženin, která ucpala cévu v mozku.

Riziko mrtvice se zvyšuje s věkem. Mladší pacienti mají obecně lepší vyhlídky k rehabilitaci. „Šance na plné uzdravení záleží na rozsahu cévní mozkové příhody a na čase od vzniku do začátku léčby,“ dodal Černík.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to českolipští...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  13:37

Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý...

Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá holátka našli náhodní kolemjdoucí a předali je záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata...

15. května 2026  13:32

Muž na Novojičínsku šířil padělky eur, hrozí mu osm let vězení

ilustrační snímek

Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, který na Novojičínsku šířil falešné eurové bankovky, které byly určené pro filmové účely. Do oběhu se je snažil...

15. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Strakonice plánují přeměnu lokality Ostrov v centru, začnou opravou lávky

ilustrační snímek

Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru města na relaxační a odpočinkovou zónu. Proměna začne opravou...

15. května 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V ústecké zoo je opravená hala v pavilonu šelem, chystají se další změny

V ĂşsteckĂ© zoo je opravenĂˇ hala v pavilonu Ĺˇelem, chystajĂ­ se dalĹˇĂ­ zmÄ›ny

Hala v pavilonu šelem v ústecké zoologické zahradě je přestavěná. Úpravy se týkaly také střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní...

15. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Zastupitelé Brna, kteří opustili SOCDEM, letos na magistrát kandidovat nebudou

ilustrační snímek

Zastupitelé města Brna Břetislav Štefan a Marek Viskot, kteří se před čtyřmi lety dostali do městského zastupitelstva za Sociální demokracii (SOCDEM) a před...

15. května 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

O tuto vrbu je pečováno samostatně vedle ostatní zeleně tak, že je pro možnost podchozího pohybu chodců zkracována.

vydáno 15. května 2026  13:13

V Benešově pokračuje stavba družiny za 180 milionů Kč, město chystá úpravy okolí

ilustrační snímek

V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Náklady jsou 180 milionů korun, práce začaly loni v létě. Hrubá stavba je téměř hotová,...

15. května 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Pardubická výstava otestuje publikum, jestli přijme intimitu bez předsudků

PardubickĂˇ vĂ˝stava otestuje publikum, jestli pĹ™ijme intimitu bez pĹ™edsudkĹŻ

Dvě výstavy v Domě U Jonáše v Pardubicích od soboty vystaví díla tří současných českých umělců. Lidé se tam potkají s ženskou intimitou i mužskými akty. Díla...

15. května 2026  11:20,  aktualizováno  11:20

V Nisa Factory v Jablonci jsou díla význačné sklářské výtvarnice Šrámkové

V Nisa Factory v Jablonci jsou dĂ­la vĂ˝znaÄŤnĂ© sklĂˇĹ™skĂ© vĂ˝tvarnice Ĺ rĂˇmkovĂ©

Galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou vystavuje díla světově uznávané sklářské výtvarnice Ivany Šrámkové. Výstava je průřezem její tvorby, návštěvníci...

15. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V Nisa Factory v Jablonci jsou díla význačné sklářské výtvarnice Šrámkové

V Nisa Factory v Jablonci jsou dĂ­la vĂ˝znaÄŤnĂ© sklĂˇĹ™skĂ© vĂ˝tvarnice Ĺ rĂˇmkovĂ©

Galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou vystavuje díla světově uznávané sklářské výtvarnice Ivany Šrámkové. Výstava je průřezem její tvorby, návštěvníci...

15. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Má váš digitální projekt skvělá čísla? Přihlaste jej do soutěže efektivity IEA

15. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.