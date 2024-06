Prospěly by nám, říká starosta lázeňského města o větrnících. Rozhodnou lidé

„Pro vyhlášení referenda je podle zákona potřeba alespoň 30 procent voličů, kteří by podepsali podpisové archy. Protože obec Mšené-lázně měla při posledních volbách zhruba 1 490 voličů, potřebovali jsme alespoň 460 podpisů. Podařilo se nám jich sehnat 656, což je 45 procent,“ říká Miroslav Chobot, jeden z iniciátorů referenda.

Místní referendum se bude konat v rámci voleb do Evropského parlamentu v pěti volebních okrscích obce Mšené-lázně. Voliči v něm mají odpovědět na otázku: Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v katastrálních územích Mšené-lázně, Vrbice u Mšeného-lázní, Ředhošť, Ječovice, Brníkov, Podbradec?

Řadě obyvatel vadilo, že je vedení úřadu o plánu na výstavbu velkého větrného parku dostatečně neinformovalo. Stěžovali si, že mnoho nevěděli ohledně přínosu i rizik obřích větrníků, které by se mohly v obci stavět.

Proto minulý týden sami svolali setkání, na které přišlo 200 lidí. Na diskusi pozvali odborníky na energetiku i lidi s vlastními zkušenostmi s dopady provozu větrných elektráren. Mnoho diskutujících se obávalo zhoršení životních podmínek v lázeňské obci, zejména všudypřítomného obtěžujícího hluku.

Podle starosty Rostislava Lariše (bezpartijní) by naopak výstavba větrných elektráren místním prospěla. „Občanům by větrné elektrárny mohly přinést finanční bonus a sdílenou energii, to znamená, že v rámci komunity by mohli mít elektřinu s nějakou slevou. Záleží ještě na tom, co zastupitelé vyjednají s případným investorem, o kterém ještě není rozhodnuto,“ připomíná Lariš.

Podobné místní referendum se letos v březnu konalo v Líšťanech na Lounsku. Tam se při účasti téměř 46 procent voličů více než 63 procent hlasujících vyjádřilo proti stavbě větrných elektráren v obci.