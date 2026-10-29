Muž na Chomutovsku ujížděl při silniční kontrole policistům, jednoho srazil

Šestadvacetiletý muž se pokusil ujet policistům při silniční kontrole na Chomutovsku, při manévru srazil jednoho z nich a způsobil mu drobná poranění. Policisté řidiče zastavili u další křižovatky. Muž měl pozitivní test na drogy a platný zákaz řízení. O případu dnes informovali policisté na webu.
Policisté chtěli koncem října zkontrolovat auto, které v minulosti řídil člověk pod vlivem drog. Řidič nejprve zastavil, ale ve chvíli, kdy se policisté chystali ke kontrole, se znovu prudce rozjel. Autem při manévru srazil policistu, kterého odmrštil na vozovku. Řidič pokračoval v jízdě, zastavila ho až další policejní hlídka u křižovatky.
Policejní mluvčí Pavla Kofrová dnes ČTK řekla, že policista při střetu utrpěl drobná poranění, byl ošetřen a nemusel být hospitalizován. "Není omezen na běžném způsobu života," řekla.
Policie u řidiče provedla orientační test na drogy, ten byl pozitivní na amfetamin, respektive metamfetamin. "Kriminalisté zjistili, že šestadvacetiletý muž usedl za volant navzdory platnému zákazu řízení všech motorových vozidel," uvedli policisté.
Kriminalisté muže podezřívají z distribuce drog, zejména pervitinu, v Chomutově a dalších částech okresu. Podle dosavadních zjištění měl drogy distribuovat nejméně od března do října letošního roku. "Drogy měl získávat od dalších, blíže neupřesněných osob a následně je předávat především jejich uživatelům," uvedla policie.
Kriminalisté muže obvinili z násilí proti úřední osobě, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Stíhaný je na svobodě. V případě uznání viny mu hrozí až pět let vězení.