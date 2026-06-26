Muž na Litoměřicku padělal bankovky, kterými pak platil

Muž na Litoměřicku upravoval eurobankovky, které nebyly určené do oběhu, a pak jimi platil. Byly v hodnotě 20 eur. Objasnit případ policii pomohly kamerové záznamy. Pachateli hrozí až osm let vězení. Informoval o tom dnes na webu mluvčí policie David Novák.
Muž si podle policie obstaral nejméně osm bankovek z výroby označených viditelným PROP COPY, které slouží k odlišení od pravých platidel. Podezřelý muž podle vyšetřovatelů toto označení přelepil výstřižkem z jiné bankovky a vytvořil tak dojem, že jde o pravé bankovky určené k běžnému platebnímu styku.
Takto upravené bankovky následně v červnu roku 2025 v několika případech použil při platbách na různých místech v okrese Litoměřice. "Svým jednáním měl způsobit škodu ve výši přibližně 1500 korun," uvedl Novák.
Policie zahájila vyšetřování poté, co dostala oznámení o výskytu podezřelých bankovek. Následovalo prověřování jednotlivých případů, zajišťování důkazních materiálů a vyhodnocování kamerových záznamů z provozoven, kde měly být bankovky použity. Kriminalisté zároveň vyslechli svědky a shromáždili další poznatky, které jim pomohly vytvořit ucelený obraz o pohybu osoby.
Právě kamerové záznamy sehrály při objasňování případu podle mluvčího klíčovou roli. Na několika z nich byl zachycen muž, kterého se podařilo ztotožnit. Na základě shromážděných důkazů dospěli kriminalisté k závěru, že právě on měl padělané bankovky upravovat a následně uvádět do oběhu jako pravé. Kriminalisté muže obvinili z padělání a pozměnění peněz.