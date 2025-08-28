Muž si měl přes WhatsApp neoprávněně přijít na stovky tisíc

„Jeho jednání mělo navazovat na podvodné zprávy, které v květnových dnech začaly chodit uživatelům aplikace WhatsApp a týkaly se výzvy k hlasování v taneční soutěži,“ přiblížila chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Když příjemci zareagovali na odkaz ve zprávě, získal pachatel či pachatelé přístup k whatsappovým účtům.
„Po získání přístupu byly uloženým kontaktům daných uživatelů zasílány žádosti o půjčení finančních prostředků,“ řekla dále mluvčí s tím, že mnozí z oslovených převedli na požadované bankovní účty peníze v domnění, že je půjčují příbuznému či známému.
Jakmile se tyto případy na Chomutovsku, ale i jinde v republice objevily, začali je policisté prověřovat a shromažďovat relevantní informace.
Kriminalisté následně zjistili, že zaslané peníze jsou vybírány z bankomatů v Praze, a to zřejmě jedním člověkem.
Policie pak zjistila jeho totožnost a zadržela jej.
Muž putoval do vazby a byl obviněn ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu vězení na dva roky až osm let.
Případ zatím není uzavřen, vyšetřovatelé prověřují zapojení dalších osob.