Muž z Chomutovska si chtěl přivydělat převodem peněz, hrozí mu rok vězení

Muž z Chomutovska si chtěl přivydělat převáděním peněz, které ale zřejmě pocházely z trestné činnosti. Odměnu měl procento z převedeného zhruba čtvrt milionu korun, za transakci tak dostal 2450 korun. Nyní čelí obvinění z praní špinavých peněz, za což mu hrozí až rok vězení. Informovala o tom dnes policie na webu. Policisté z Kadaně na Chomutovsku podezřívají muže z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
Muže na konci srpna kontaktoval neznámý člověk. Nabídl mu přijímat na bankovní účet peníze od jiných lidí, následně je vybrat v hotovosti a předat dalšímu člověku. Neznámý muži údajně tvrdil, že se jedná o peníze pocházející ze zisků z investic do kryptoměn.
Muž nabídku přijal a řídil se pokyny, které dostával. Začátkem září se tak v Praze údajně setkal s dosud neznámou osobou. Během schůzky bylo na jeho bankovní účet převedeno 245.000 korun. Následně se oba přesunuli k pobočce banky, kde muž na přepážce vybral téměř celou částku, a to konkrétně 244.750 korun. Peníze měl poté vložit do obálky a předat je člověku, se kterým se setkal. Za tuto transakci muž obdržel předem slíbenou odměnu 2450 korun.
Případ následně začali prověřovat kadaňští policisté. "Případ je dalším varováním před nabídkami snadného výdělku, které spočívají v přijímání a přeposílání peněz přes vlastní bankovní účet. Lidé se tak mohou nevědomky stát součástí řetězce, jehož cílem je zakrýt původ finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti," uvedla mluvčí policie Pavla Kofrová.