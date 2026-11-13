Děčínští kriminalisté obvinili muže z opakovaného znásilňování ženy

Děčínští kriminalisté obvinili muže ze znásilnění, kterého se podle nich dopouštěl opakovaně a delší dobu, využíval ženiny zranitelnosti a omezené schopnosti bránit se. Policie o tom dnes informovala na webu. Osmačtyřicetiletý muž je ve vazbě, hrozí mu až dvanáctileté vězení.
"Na základě dosud zjištěných skutečností kriminalisté muže v těchto dnech zadrželi a následně zahájili jeho trestní stíhání. Podle závěrů dosavadního prověřování měl obviněný opakovaně vykonávat pohlavní styk se ženou proti její vůli, přičemž měl využívat její zranitelnosti a omezené schopnosti bránit se jeho jednání," uvedla policie.