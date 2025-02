Muže měl ke krádeži lešení navést otec

Policii se podařilo objasnit sérii krádeží na Chomutovsku, při kterých z pozemků i různých přístavků, například kůlen, zmizely pneumatiky, kovové podpěry, kompletní lešení, nářadí či horské kolo.

„Při prověřování případů policisté zjistili mezi krádežemi souvislosti. Jakmile kriminalisté získali informace o totožnosti mužů, kteří se podle jejich zjištění měli krádeží dopustit, vyžádali si od státního zástupce souhlasy s jejich zadržením,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Ze spáchání pokračujícího trestného činu krádeže spáchané ve spolupachatelství a z trestného činu porušování domovní svobody obvinil vyšetřovatel dva muže ve věku 19 a 18 let, v případě prokázání viny jim oběma hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Nejsou však jediní, komu v souvislosti s tímto případem hrozí vězení.

„Trestnímu stíhání se nevyhnul ani 49letý otec jednoho z obviněných, který měl v jednom případě svého syna navést ke krádeži lešení, přičemž mu měl přímo sdělit místo, kde je lešení volně uložené. Na základě domluvy měl poté toto odcizené lešení - navíc i s dalšími podpěrami - od syna a jeho kamaráda převzít a později i prodat,“ doplňuje Glogovská.

Vyšetřovatel otce obvinil ze spáchání trestného činu krádeže ve formě účastenství a dále z legalizace výnosů z trestné činnosti, soud by mu mohl uložit trest odnětí svobody až do výše čtyř let.