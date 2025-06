„Smlouva o dílo na zpracování projektu k realizaci expozice v Oblastním muzeu v Litoměřicích byla uzavřena v roce 2023. V průběhu realizace se vyskytly problémy v plnění smlouvy a v současné době probíhá jednání o ukončení smluvního vztahu. Nyní je v řešení přímé zadání architektovi, který byl v rámci výběrového řízení druhý v pořadí,“ vysvětlila Magdalena Fraňková, mluvčí úřadu Ústeckého kraje, který je zřizovatelem instituce.

Situace kolem práce architekta, který projekt pro novou expozici připravoval, se v průběhu času značně vyostřila. Podle zdrojů iDNES.cz měla dokonce směřovat až k soudnímu jednání. To však Fraňková odmítá. „Žádný soudní spor neprobíhá, není to v žádné fázi soudního sporu, je tu snaha se vzájemně domluvit,“ řekla mluvčí.

Výsledkem současného stavu tedy je, že projekt pro novou expozici stále není dokončen a doba na jeho vyhotovení se neúměrně prodlužuje. Desítky tisíc exponátů muzea stále leží v depozitářích a doba, kdy si je návštěvníci budou moci prohlédnout, se stále odsouvá.

„Aktuálně pobíhají jednání o dohodě o ukončení spolupráce s původním architektem a přípravy přímého zadání. Od podpisu smlouvy pak nový architekt předá projektovou dokumentaci do devíti měsíců. Následovat bude soutěž na stavební část expozice a následná realizace expozice. Nejzazším termínem otevření je rok 2029. Stále je snahou, aby byla nová expozice otevřena co nejdříve. Stavební část by mohla být zahájena v průběhu příštího roku,“ popsala Fraňková.

Oblastní muzeum v Litoměřicích sídlí v renesanční budově staré radnice na Mírovém náměstí, která patří městu a je od roku 2023 národní kulturní památkou. Budova pocházející z přelomu třicátých a čtyřicátých let 16. století je jednou z prvních renesančních staveb v severozápadních Čechách. Od června 2021 do června 2023 procházela stavebně náročnou rekonstrukcí za 53 milionů korun.

Už před rekonstrukcí v roce 2020 plánoval Ústecký kraj vytvoření nové expozice. Hovořilo se o modernizaci a zatraktivnění expozice s využitím inovativních a edukativních prvků.

Jen změť termínů

Samotné muzeum pak o rok později přišlo v souvislosti s probíhající rekonstrukcí s prvním konkrétním datem, kdy by měla být expozice hotova. Generální oprava měla skončit na sklonku roku 2023 a expozice se měla otevřít o rok později. Pak už nastal v termínech doslova chaos.

V roce 2022 muzeum posunulo otevření až na konec roku 2025. A následující rok se termín opět posouvá o další rok. Na řadu prý měla přijít obnova expozic a vnitřního vybavení muzea a otevření nové expozice pro veřejnost bylo zatím plánováno na rok 2026.

Jenže o další rok později, tedy v roce 2024, Ústecký kraj hovořil o termínu dokončení podle projektu v prosinci 2026. V současné době ovšem, jak už bylo zmíněno výše, počítá kraj s otevřením až o další čtyři roky později, tedy v roce 2029.

I přes stále chybějící expozici muzeum není uzavřené. Od začátku roku 2024 je budova otevřena pro veřejnost a je zde možné zhlédnout tři výstavy.

„Před budovou muzea a v jejím dvoře je exteriérová výstava na 10 panelech nazvaná Historie Staré radnice, která představuje historii a proměny renesanční radnice od 16. do 20. století. Výstava je doplněna fotografiemi z muzejních sbírek,“ uvedl ředitel muzea Tomáš Wiesner, který podle svých slov nesmí hovořit o problémech s novou expozicí, ale může mluvit o současných výstavách.

Na generální opravu budovy muzea navázala po jejím skončení výstava nazvaná Rekonstrukce Staré radnice, která mapuje historii, architekturu a jedinečné umělecké ztvárnění samotné stavby, včetně náročných restaurátorských postupů.

Třetí výstava nazvaná Krušnohoří / Erzgebirge – Umění pozdního středověku vznikla jako výsledek česko-německého projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. „Na výstavě je představeno pět uměleckých děl, jejichž zrestaurování se stalo součástí tohoto přeshraničního počinu. Výstava je nabízena ve zredukované podobě formou velkoformátových panelů přibližujících výjimečná díla pozdní gotiky krušnohorského regionu a průběh jejich obnovy,“ poznamenal Wiesner.

Exředitelka dostala podmínku

Muzeum také připravuje rozsáhlou autorskou výstavu k architektuře Litoměřic, kde budou prezentovány významné stavby města. „V každé místnosti bude velký několikametrový model nějaké významné místní budovy s fotografiemi, plány a popisy. Otevření plánujeme na druhou polovinu října,“ zmiňuje ředitel.

Ani zaměstnanci muzea se v době chybějící expozice nenudí, muzeum je totiž paměťová instituce, která pečuje o rozsáhlý sbírkový fond 75 tisíc sbírkových předmětů a archiválií. „Tato odborná péče a správa vyžaduje mimo konzervování, restaurování, evidenci a každý rok provedení fyzické a dokladové inventarizace sedmi a půl tisíce sbírkových předmětů. Tato činnost není příliš viditelná, ale je o to náročnější,“ doplňuje Wiesner.

Potřebnost této činnosti dokládá nedávná historie litoměřického muzea, kdy z něj zmizelo na deset tisíc historických předmětů. Pět let trvající policejní vyšetřování i následný soud v roce 2022 postupně rozkryly neuvěřitelný chaos, nepořádek i laxní přístup, který v muzeu panoval 38 let.

Soud v březnu 2022 vyměřil pro bývalou ředitelku Evu Štíbrovou, která je podle verdiktu odpovědná za veškeré dění v muzeu a tím i rozkrádání exponátů, tříletý trest s pětiletou podmínkou a povinností nahradit škody ve výši téměř 16 milionů korun.