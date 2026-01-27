Odborníci opravili „necelý“ Muchův obraz. Vyříznutý kus kdysi malíře rozčílil

Vladěna Maršálková
  5:52aktualizováno  5:52
V plném lesku a kráse mohou návštěvníci muzea v Mostě opět obdivovat monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh Mamon. Ve druhé polovině 30. let minulého století zdobil budovu bývalé České záložny v Mostě. Rozměrné dílo s výškou 233 cm a šířkou 464 cm bylo kompletně zrestaurováno. Práce byly rozděleny do dvou etap a dělil je určitý časový odstup.
Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením.

Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením. | foto: Oblastní muzeum a galerie Most

V ateliéru restaurátora před čištěním.
Transport obrazu k restaurátorovi.
Monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh...
Obraz Alfonse Muchy Bůh Mamon na výstavě Mucha dnes v Gočárově galerii v...
6 fotografií

„První etapa předcházela vystavení obrazu Alfonse Muchy poprvé mimo Most na výstavě Mucha dnes v pardubické Gočárově galerii v roce 2024. Před touto výpůjčkou bylo potřeba zajistit vyspravení děr po celém obvodu obrazu, které patrně vzniklo ještě na původním místě bývalé České záložny v Mostě, pro kterou byl obraz namalován, kdy k obrazu bylo zřejmě připevněno obložení zdi,“ uvádí Olga Kubelková, kurátorka sbírky výtvarného umění Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Došlo tak k odepnutí části rámu od lišty, díky čemuž došlo i k vyčištění vnitřního „zákoutí“ obrazu. „Všechny díry, které by na výstavě rušily celkový dojem z obrazu, byly podlepeny novými kousky plátna a zatmeleny. Na některých místech po dohodě s restaurátorem také probíhala drobná retuš. Při té příležitosti, kdy byl obraz pro restaurování sejmut ze zdi, byly na několika místech provedeny sondy, které odhalily původní barevnost, která byla v té době ještě skryta pod nánosy prachu. Na několika místech bylo potřeba obraz ještě následně napnout,“ dodává Kubelková.

V Mostě vystavili unikát. Muzeum ukazuje pašijové desky ze zbořených staveb

Protože před výstavou v Gočárově galerii nakonec nebylo tolik potřebného času na vyčištění celého obrazu, proběhla druhá, náročnější část restaurování až v roce 2025. Trvala čtyři měsíce a hotova byla před koncem loňského roku.

„Druhá část zahrnovala kompletní vyčištění díla. Nejprve bylo potřeba v celé ploše obrazu sejmout zažloutlou vrstvu laku. Pak následovalo kompletní čištění prachových částic, které vzhledem k jeho rozměru pokračovalo po malých částech. Už tam se rýsovala původní, do té doby skrytá barevnost velkoformátového obrazu Alfonse Muchy. V poslední fázi restaurování bylo potřeba ještě jemně vyrovnat plátno, popřípadě zaretušovat drobnosti, a tečkou za celým restaurováním pak bylo závěrečné lakování obrazu,“ přibližuje restaurátorské práce Kubelková.

Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením.
V ateliéru restaurátora před čištěním.
Transport obrazu k restaurátorovi.
Monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh Mamon.
6 fotografií

Nové je také osvětlení obrazu a popiska, která doplnila informace o samotném obrazu i Alfonsi Muchovi.

Zrestaurování obrazu stálo vyšší desítky tisíc korun, ze svých prostředků je hradilo Oblastní muzeum a galerie v Mostě.

Mucha rozměrné dílo namaloval v roce 1936, od konce roku 1937 byl součástí dvorany České záložny v Mostě. V roce 1939 po zabrání Sudet putoval obraz do neveřejných prostor záložny, kde zůstal až do roku 1977. Během bourání starého Mostu kvůli těžbě uhlí zmizel neznámo kam a až začátkem 80. let byl přijat do sbírek muzea.

Odborníci také díky pamětníkům a vnukovi Alfonse Muchy Johnovi zjistili další zajímavost, jež se obrazu týká. Mohli totiž nahlédnout do korespondence, z níž vyčetli, že slavný český malíř byl velmi rozezlen poté, co zjistil, že už během instalace byl obraz ve spodní části nešetrně vyříznut. Za obraz tehdy Mucha požadoval sto tisíc korun československých.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

GALERIE: Ministerstvo vnitra draží zabavené veterány, v nabídce je Corvette z roku 1959 i Mustang z roku 1967

Veterán Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 zabavili policisté, nyní míří do...

Ministerstvo vnitra oznámilo, že nabídne veřejnosti k online dražbě dva vzácné veterány, které policie zabavila v souvislosti s trestnou činností. Výtěžek z prodeje má putovat na odškodnění...

27. ledna 2026

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Neviditelná práce, která drží Prahu v chodu: Jak se mění úklid bytových domů

27. ledna 2026  7:20

Vážně nemocný chlapec podstupuje průlomovou léčbu. Chci být youtuber, přeje si

Malý Adam z Olomouce statečně vzdoruje vážné nemoci. Má rád zábavu i nové...

Adámek z Olomouce byl jedním z prvních dětí s mukopolysacharidózou (MPS) čtvrtého typu v České republice, u nichž se podařilo prosadit léčbu – enzymatickou terapii. Pro rodiče šlo o životní...

27. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jachtaři pod Pálavou přišli o polovinu zázemí, obec dala pozemky klubu z Čech

Plachtili jsme na lodi Sunway.

Zmařené investice, propouštění a možná méně soutěží. Břeclavští jachtaři musejí na Nových Mlýnech ustoupit klubu se sídlem poblíž Prahy. Ten obci za využití jejích pozemků u nádrže totiž nabídl více...

27. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Pamatujete si na kapesní kompaktní fotoaparáty? Zabily je mobilní telefony

První digitální kompakty měly už displeje, některé výklopné.

Vešly se do kapsy a byly vždy po ruce. Nebyly náročné na obsluhu. V mnoha případech nahradily „dospělý“ foťák. Průkopníkem zmenšených fotoaparátů byla firma Olympus. Na sklonku šedesátých let přišla...

27. ledna 2026

Odborníci opravili „necelý“ Muchův obraz. Vyříznutý kus kdysi malíře rozčílil

Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením.

V plném lesku a kráse mohou návštěvníci muzea v Mostě opět obdivovat monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh Mamon. Ve druhé polovině 30. let minulého století...

27. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Hold sportovním legendám. Frenštát uctí okružními křižovatkami Rašku a Lopraise

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má...

Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající...

27. ledna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Doprava v nových čtvrtích. Rozvoj Prahy si vyžaduje dostavět celé okruhy

Terminál Smíchov

Až 50 tisíc rezidentů v Letňanech, 20 tisíc na území bývalého Nákladového nádraží na Žižkově nebo 11 tisíc na Rohanském ostrově. V Praze vzniká celá řada kompletně nových čtvrtí, které do oblasti...

27. ledna 2026  4:32

ÚS rozhodne o stížnosti ženy kvůli odloženému trestnímu oznámení na partnera

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která podala trestní oznámení na bývalého partnera. Podle oznámení ji muž týral a znásilnil....

27. ledna 2026,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Festival komedie v Pardubicích vyhrála hra Něha, uspěl i muzikál

Festival komedie v PardubicĂ­ch vyhrĂˇla hra NÄ›ha, uspÄ›l i muzikĂˇl

Grand festival komedie v Pardubicích vyhrálo představení Něha v podání Divadla v Dlouhé z Prahy a stalo se Komedií roku 2025. Východočeské divadlo pořádalo 26....

26. ledna 2026  21:35,  aktualizováno  22:14

Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela

Mladíka, který se v OC IGY v Českých Budějovicích pohyboval s noži a předmětem...

V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo...

26. ledna 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.