Raritou výstavy jsou kraslice zdobené slámou od Lenky Volkové z Prahy. Ta se roky zabývá nejen tuto technikou, ale také zdobením voskovým reliéfem či dužinou jezerní sítiny.
„Na čtrnácti černých husích vejcích je znázorněna kalvárie a na patnáctém vejci samotné Vzkříšení Ježíše Krista. Naše muzeum se tak zařadilo mezi pouhá tři muzea v ČR, která vlastní kompletní křížovou cestu na kraslicích. Další dvě sady se nacházejí v Uhříněvsi a jedna ve Strakonicích,“ doplnila kurátorka výstavy Jitka Krouzová.
Výstava s velikonoční tematikou potrvá do neděle 5. dubna.