Muzeum v Litoměřicích připomene 190. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy

Autor: ČTK
  6:14aktualizováno  6:14
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Oblastní muzeum v Litoměřicích připomene 190. výročí úmrtí básníka Karla Hynka Máchy programem v jeho památníku. V sobotu 7. listopadu nabídne akce s názvem Poslední dny litoměřické K. H. Máchy komentované prohlídky, přednášky a výtvarné dílny pro děti. O den dříve se uskuteční komentované prohlídky pro školy. ČTK o tom informovala Pavlína Gutová z Oblastního muzea v Litoměřicích.

Program zahájí komentovaná prohlídka Památníku Karla Hynka Máchy s kurátorem Janem Peerem. Zaměří se na takzvaných 50 dní litoměřických, které básník ve městě prožil na sklonku života. Přednášející Tereza Peerová následně představí výtvarné podoby vydání básnické sbírky Máj, které mají více než stoletou historii, a věnovat se bude také hledání Máchovy podoby. Obě části programu se uskuteční dopoledne i odpoledne.

Pro děti muzeum připravilo výtvarnou dílnu inspirovanou sborem duchů z Máchova Máje. Podle muzea má návštěvníky naladit na tajemnou atmosféru listopadu. Školní prohlídky v pátek přiblíží žákům místo Máchova litoměřického pobytu, jeho autenticitu i stopy, které po sobě básník ve městě zanechal.

Památník není podle Gutové jediným místem v Litoměřicích spojeným s Máchovým životem. V Dlouhé ulici stojí dům, kde nastoupil jako koncipient u notáře Durase. Na místním hřbitově se nachází místo jeho původního hrobu a symbolický náhrobek, takzvaný kenotaf z druhé poloviny 19. století. Ve městě jsou také Máchovy sochy, například kopie pomníku od Josefa Václava Myslbeka z pražského Petřína a dílo Poutník od sochaře Stanislava Hanzíka.

Muzeum letos v květnu připomnělo 190 let od vydání Máchovy básnické sbírky Máj. Na podzim uspořádalo komentovanou vycházku v rámci Dne architektury, která se věnovala požáru v Litoměřicích z roku 1836, který pomáhal hasit také sám básník. "Událost se mu stala osudnou, neboť se nakazil kontaminovanou vodou a 14 dnů nato umírá," uvádí muzeum na webu. Podle Gutové stojí za zmínku také trasa turistického informačního centra Za K. H. Máchou a pány kluky do Litoměřic, která je určená rodinám s dětmi a láká na hádanky a objevování města.

Památník Karla Hynka Máchy loni navštívilo přes muzeum 1207 lidí. Karel Hynek Mácha zemřel 6. listopadu 1836 ve věku 25 let, poslední týdny života strávil právě v Litoměřicích.

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