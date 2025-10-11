„Výstava představuje zejména plastiky, tedy volnou tvorbu našich studentů, která doplňuje jejich povinnou tvorbu, což je například krbové nářadí nebo krbové mříže. Protože se však hodně soustředíme na uměleckou kovařinu, naši studenti s těmito pracemi často vyhrávají zajímavé ceny na různých kovářských soutěžích,“ říká Radek Coufal, ředitel uměleckořemeslné školy.
Na výstavě jsou ke zhlédnutí studentské závěrečné práce, tedy originální díla, která škola půjčuje na různá kovářská sympozia a výstavy. Ta nejvzdálenější se konala v Norsku.
„Návštěvníci si zde mohou prohlédnout nejen práce kovářů, kteří pracují se železem, ale také díla uměleckých pasířů, kteří tvarují drahé kovy, jako je mosaz nebo bronz,“ podotýká Coufal.
Mezi desítkami uměleckých předmětů se vedle klasických kovářských prací z oblasti užitého umění nebo nožířství objevují fantastická či sci-fi díla, liturgické předměty nebo umělecké kovové nápodoby skutečných věcí nebo zvířat.
„Na začátku každého uměleckého díla je fantazie, kterou student vtělí do výtvarného návrhu. Dalším krokem je technický výkres, podle kterého se dále pracuje. Teprve pak přichází na řadu samotná kovářská tvorba, na jejímž počátku je hrubá kulatina nebo například plech, tedy materiál, ze kterého pak různými technologickými postupy student tvoří vlastní dílo,“ vysvětluje Coufal s tím, že řada vystavených prací pochází také od studentek, kterých je na škole deset procent.
Kovářů v posledních desetiletích výrazně ubylo. Dříve byla kovárna na každé vesnici, kde byla potřeba pro zemědělské práce. „Dnes už je kovářů méně, ale naši studenti se často věnují činnostem, které souvisí se stavebnictvím, kdy vytvářejí různé ozdobné prvky. Jiní se zase zabývají výrobou replik starých zbraní nebo umělecky zpracovaných nožů,“ doplňuje Coufal.
Výstava bude v roudnickém muzeu otevřena až do konce října. Dernisáž, na které se návštěvníci budou moci setkat s autory uměleckých děl, proběhne ve čtvrtek 30. října od 18 hodin.