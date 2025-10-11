Muzeum v Roudnici zve na díla kovářů

Autor: pak
  6:59
Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem hostí výstavu tvorby uměleckých kovářů a pasířů, která návštěvníky zavede do světa fantazií tvořených kladivem, kovadlinou, kleštěmi a ohněm. Expozici nazvanou Krása skrytá v kovářství tvoří díla mladých kovářů ze Střední odborné školy uměleckořemeslné v Praze.

Testrál, bájné stvoření z knih a filmů o Harrym Potterovi. Na výstavě jsou ke zhlédnutí studentské závěrečné práce, tedy originální díla, která škola půjčuje na různá kovářská sympozia a výstavy. | foto: Pavel Křivohlavý, Metro.cz

„Výstava představuje zejména plastiky, tedy volnou tvorbu našich studentů, která doplňuje jejich povinnou tvorbu, což je například krbové nářadí nebo krbové mříže. Protože se však hodně soustředíme na uměleckou kovařinu, naši studenti s těmito pracemi často vyhrávají zajímavé ceny na různých kovářských soutěžích,“ říká Radek Coufal, ředitel uměleckořemeslné školy.

Na výstavě jsou ke zhlédnutí studentské závěrečné práce, tedy originální díla, která škola půjčuje na různá kovářská sympozia a výstavy. Ta nejvzdálenější se konala v Norsku.

„Návštěvníci si zde mohou prohlédnout nejen práce kovářů, kteří pracují se železem, ale také díla uměleckých pasířů, kteří tvarují drahé kovy, jako je mosaz nebo bronz,“ podotýká Coufal.

Mezi desítkami uměleckých předmětů se vedle klasických kovářských prací z oblasti užitého umění nebo nožířství objevují fantastická či sci-fi díla, liturgické předměty nebo umělecké kovové nápodoby skutečných věcí nebo zvířat.

„Na začátku každého uměleckého díla je fantazie, kterou student vtělí do výtvarného návrhu. Dalším krokem je technický výkres, podle kterého se dále pracuje. Teprve pak přichází na řadu samotná kovářská tvorba, na jejímž počátku je hrubá kulatina nebo například plech, tedy materiál, ze kterého pak různými technologickými postupy student tvoří vlastní dílo,“ vysvětluje Coufal s tím, že řada vystavených prací pochází také od studentek, kterých je na škole deset procent.

Kovářů v posledních desetiletích výrazně ubylo. Dříve byla kovárna na každé vesnici, kde byla potřeba pro zemědělské práce. „Dnes už je kovářů méně, ale naši studenti se často věnují činnostem, které souvisí se stavebnictvím, kdy vytvářejí různé ozdobné prvky. Jiní se zase zabývají výrobou replik starých zbraní nebo umělecky zpracovaných nožů,“ doplňuje Coufal.

Výstava bude v roudnickém muzeu otevřena až do konce října. Dernisáž, na které se návštěvníci budou moci setkat s autory uměleckých děl, proběhne ve čtvrtek 30. října od 18 hodin.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Odvaha dotáhnout koncepci FN do konce se vyplatila, říká pamětník

Ještě před padesáti lety byste na plzeňském Lochotíně našli jen pole a klidné okraje města. Dnes tady stojí největší nemocnice v západních Čechách – Fakultní nemocnice Plzeň, která denně slouží...

11. října 2025  7:32,  aktualizováno  7:32

Oprava silnice znepříjemňuje jízdu mezi Příborem a Kopřivnicí

Na velké komplikace se v nejbližších několika týdnech musí připravit řidiči jezdící po takzvaném obchvatu Příbora ve směru na Kopřivnici a Frenštát pod Radhoštěm i zpět. Kvůli opravám silnice je už...

11. října 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Stačilo! neuspělo ani na chudém Jesenicku, voliči zřejmě nechtěli nálepku dezolátů

Hnutí ANO vyhrálo volby drtivě i v oblastech Olomouckého kraje, které trpí vysokou nezaměstnaností a sociálními problémy. Stačilo! tam překvapivě často ztrácelo a v mnoha tamních obcích nedosáhlo ani...

11. října 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Muzeum v Roudnici zve na díla kovářů

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem hostí výstavu tvorby uměleckých kovářů a pasířů, která návštěvníky zavede do světa fantazií tvořených kladivem, kovadlinou, kleštěmi a ohněm. Expozici nazvanou...

11. října 2025  6:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lidé v Brně si dnes mohou nechat zdarma vyšetřit oči na nemoci sítnice

Lidé v Brně si dnes mohou nechat zdarma vyšetřit oči na nemoci sítnice. U hypermarketu Globus bude od 10:00 mobilní ambulance s přístrojem, jenž využívá umělou...

11. října 2025,  aktualizováno 

Lidé v Prosenické Lhotě na Příbramsku v referendu odmítli těžbu nerostů

Lidé v Prosenické Lhotě na Příbramsku dnes v referendu odmítli těžbu nerostných surovin na území obce. Hlasování se zúčastnilo 70,84 procenta oprávněných...

10. října 2025  21:58,  aktualizováno  21:58

Přináší zážitky, hájí miliardář sruby v radějovské oboře. Úřady je chtějí zbořit

Nelegálně postavené sruby v radějovské oboře na Hodonínsku by měly jít k zemi. Plyne to z rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, kam se majitel obory a miliardář Leoš Novotný starší obrátil se...

10. října 2025  19:42

Lidé mohou v anketě sdělit názor na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích

Lidé mohou ode dneška hlasovat v městské anketě o tom, jak by si představovali proměnu Staré osady a Gajdošovy ulice i jejich okolí v brněnské městské části...

10. října 2025  16:50,  aktualizováno  16:50

Muž z Havlíčkobrodska s téměř šesti promile skončil v nemocnici

Silně opilého osmašedesátiletého muže z Havlíčkobrodska našli městští policisté v úterý před polednem na vlakovém nádraží v Třebíči. Opilec tam obtěžoval cestující a nebyl schopen chůze.

10. října 2025  18:30

Náměstí přístupnější nejen vozíčkářům. Dobrovolníci zasypali spáry mezi kostkami

Kdokoliv mohl v pátek odpoledne přiložit ruku k dílu při zasypávání spár mezi dlažebními kostkami na Římském náměstí v historickém centru Brna. U příležitosti Dne duševního zdraví tam organizátoři...

10. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hudeček uspěl u soudu. Za ušlý zisk kvůli Opencard má exprimátor dostat 1,3 milionu

Soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) odškodné od státu ve výši zhruba 1,3 milionu korun, a to jako ušlý zisk za trestní stíhání v kauze Opencard. Informovala o...

10. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

V Moravském Krumlově se rozpadla koalice, ze starosty Třetiny(TOP 09)bude radní

V Moravském Krumlově na Znojemsku se rozpadla koalice vedená TOP 09 s jejím starostou a zároveň senátorem Tomášem Třetinou. Koalice podle něj neplnila program...

10. října 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.