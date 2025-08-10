Obytňák napěchovaný českou keramikou. Nizozemec přivezl muzeu 35letou sbírku

Vladěna Maršálková
  8:52
Krásně zbarvené a geometricky vyvedené keramické čajové soupravy, konvičky, hodiny či vázy si mohou prohlédnout návštěvníci teplického Regionálního muzea. Exponáty jsou součástí výstavy nazvané Keramika značky Bihl představující produkci továrny Gustava Bihla v Ledvicích z období 30. až 40. let 20. století.
Keramika značky Bihl je nyní k vidění v Regionálním muzeu v Teplicích. Exponáty...

Keramika značky Bihl je nyní k vidění v Regionálním muzeu v Teplicích. Exponáty mu věnoval sběratel Jan Jager z Nizozemska. | foto: archiv Regionálního muzea v Teplicích

10 fotografií

„Keramika tvarem i dekorem odpovídá uměleckému stylu art deco, pro který je typická geometrická stylizace a výrazná barevnost,“ popsala Jitka Bažantová, kurátorka z teplického muzea, kterému exponáty věnoval sběratel Jan Jager z Nizozemska.

Firma v Ledvicích byla založena v roce 1882 jako továrna na porcelán a fajáns. Prvním majitelem byl Robert Hanke. Roku 1896 ji od něj odkoupil ředitel Mostecké uhelné společnosti Gustav Bihl z Mostu. „Po roce 1945 továrna vyráběla již jen porcelánové izolátory. Výroba byla ukončena roku 1953, kdy musela budova továrny ustoupit rozšiřující se povrchové těžbě hnědého uhlí,“ řekla Bažantová.

Podnik měl v dobách své největší slávy obchodní zastoupení v Berlíně, Vídni, Varšavě, Moskvě, Petrohradě, Londýně, Paříži, Bruselu, Amsterdamu, Curychu či Miláně. Zboží exportoval do evropských zemí i Severní Ameriky.

„Firma vyráběla dekorativní a užitkovou keramiku – většinou to byly rozsáhlé čajové a kávové soupravy. Stejný tvar byl zdoben hned několika různými dekory, od jemných květinových až po barevné abstraktní kompozice. Často se používala dekorace stříkaným dekorem, který byl v té době velmi oblíbený, protože umožňoval aplikovat přesný dekor ve větších sériích. Tvarově keramika odpovídá stylu art deco, jak už bylo výše zmíněno, pro který jsou charakteristické zjednodušené geometrické tvary. Z dalšího zboží jmenujme kuchyňské a mycí soupravy, lampy a také elektrotechnické zboží a porcelánové izolátory,“ vyjmenovala Bažantová.

Zlaté období firmy představovala 30. a 40. léta minulého století, ze kterého pochází i keramika od sběratele Jana Jagera – dar čítá více než 500 položek. „Původně jsme měli v plánu vystavit jen novou výjimečnou akvizici, ale nakonec sbírku představíme v širším kontextu, aby výstava splnila i určitou edukativní rovinu. Mimo přiblížení technologie a terminologie výroby a dekorování keramiky také vystavíme, co k tématu máme z našich sbírek,“ dodala pracovnice teplického muzea.

Jagerova sbírka tak je doplněna o muzejní exponáty a materiály ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích, pobočky Most – Velebudice.

V 50 krabicích od banánů

„Tam jsou totiž uloženy archiválie zaniklých průmyslových závodů z našeho regionu. Ne všechny podniky však mají dochovaný archiv. V případě továrny na keramiku Gustava Bihla se však něco málo dochovalo, včetně nabídkových katalogů, které jsou ovšem ve špatném stavu. Na výstavě budou k vidění jen jejich reprodukce. Z muzejních sbírek výstavu doplníme o secesní vázy z produkce továrny Roberta Hankeho a porcelánové izolátory z 50. let 20. století. Prostor jsme vyčlenili i pro kreativní tvoření, protože tato výstava je hodně o tvarech a dekoru. Naše muzejní pedagožka k výstavě připravuje také výtvarné workshopy pro různé věkové kategorie. Výstava bude ve dvou místnostech, které budou opravdu velmi zaplněné,“ přiblížila Bažantová.

Nizozemský sběratel Jan Jager svou sbírku osobně přivezl do Teplic ve svém obytném voze loni na konci června. Keramika byla zabalena v 50 krabicích od banánů, obytný vůz jimi byl zcela zaplněn.

„Keramiku z ledvické továrny Gustava Bihla sbíral pan Jager celkem 35 let. Zboží většinou nakupoval na internetu přes sběratelské servery. A je zajímavé, že sbíral jen keramiku Bihl,“ poznamenala Bažantová. „Kolekci chtěl věnovat seriózní instituci, která je geograficky blízká Ledvicím. Nejlépe muzeu, aby jeho sbírku mohli vidět a obdivovat i ostatní lidé,“ dodala.

Výstava bude v teplickém muzeu probíhat až do 12. října.





