Stavařka slaví úspěch s mýdlárnou. Rok jsem plnila popelnice, říká o začátcích

Lenka Dvořáková
  8:52aktualizováno  8:52
Sledovat Metro na Googlu
Miloslava Hrachovcová s manželem provozují v Růžové na Děčínsku Mýdlárnu Rubens. Nejdřív vyráběli mýdlo jen pro hosty svého penzionu, postupně ale po jejich výrobcích začali toužit zákazníci z různých koutů světa. „Trvalo minimálně rok, než jsem našla správný poměr surovin,“ říká podnikatelka. Podnik nezůstal jen u mýdel, sortiment je hodně široký.
Miloslava Hrachovcová s manželem provozují v Růžové na Děčínsku Mýdlárnu Rubens.

Miloslava Hrachovcová s manželem provozují v Růžové na Děčínsku Mýdlárnu Rubens. | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Mýdlárna Rubens v Růžové na Děčínsku
Mýdlárna Rubens v Růžové na Děčínsku
Mýdlárna Rubens v Růžové na Děčínsku
Mýdlárna Rubens v Růžové na Děčínsku
16 fotografií

Tak upřímně, kolik nepovedených mýdlových experimentů jste musela udělat, než jste si řekla: To je ono, to můžu dát lidem?
Přiznám se, že minimálně rok jsem plnila popelnice. Úplně vážně. My jsme totiž od začátku chtěli dělat mýdla z olejů, ne z hotových hmot. Myslela jsem si, že to bude jednodušší, že mi poradí lidé z chemických oborů, ale neporadili, takže jsem začala hledat staré receptury v antikvariátech a učila se všechno od začátku. Inspirací mi byla i moje babička, která vyráběla mýdla ze sádla, ale to byla prací mýdla. My jsme chtěli něco jiného – mýdlo na tělo, které bude pokožku ošetřovat. Trvalo minimálně rok, než jsem našla správný poměr surovin a řekla si: Wow, to je ono. A ten pocit mám i po čtyřiadvaceti letech.

Miloslava Hrachovcová s manželem provozují v Růžové na Děčínsku Mýdlárnu Rubens.
Mýdlárna Rubens v Růžové na Děčínsku
Mýdlárna Rubens v Růžové na Děčínsku
Mýdlárna Rubens v Růžové na Děčínsku
16 fotografií

Vy jste původně vystudovala úplně jiný obor. Jak jste se dostala k výrobě mýdel?
Ano, původně jsem stavařka, ale život nás zavedl jinam. S manželem jsme od devadesátých let podnikali, měli jsme penzion. Chtěli jsme se odlišit, nabízeli jsme různé zážitky, třeba i koně. Když děti odešly z domova, bylo to náročné udržet, ale zůstaly nám prostory a já si vzpomněla na rodinnou tradici výroby mýdel. Navázala jsem na staré recepty, které mají v naší rodině více než sto let, a začali jsme vyrábět mýdla, nejdřív pro hosty penzionu. Pak přišel zlom – reportáž v pořadu Toulavá kamera. Najednou jsme pochopili, jak velkou sílu mají média, a začali se ozývat zákazníci.

Co všechno u vás vlastně vyrábíte?
Základem jsou přírodní bylinková mýdla, ale tím to zdaleka nekončí. Postupně jsme sortiment hodně rozšířili. Děláme tuhé šampony, bylinné oleje, masti a mazání, balzámy na rty, deodoranty nebo šlehané kokosové tuky na pokožku. Máme i speciální produkty, třeba peelingovou mycí sůl z Mrtvého moře, bylinné směsi do koupele, mýdlové drtě nebo prací mýdla. Z bylinek vyrábíme i olejové maceráty, které jsou základem pro další produkty. Kromě kosmetiky nabízíme i doplňky, jako jsou bylinné polštářky, prohřívací solné pásy nebo aromaterapeutické silice. Snažíme se, aby si u nás člověk mohl poskládat kompletní péči o tělo – od mytí přes ošetření až po relaxaci.

K truhlařině je přivedla smrt hlavy rodiny. Teď jsou máma a syn živnostníci roku

Vaše mýdla nejsou primárně voňavá, ale funkční. Proč?
Od začátku jsme věděli, že chceme pracovat s bylinkami našich babiček a prababiček, tedy s tím, co je nám přirozené. Nešli jsme cestou exotických surovin, i když jsou skvělé. Každá bylinka má svůj účel, například šalvěj, tymián nebo mateřídouška mají dezinfekční účinky. U nás nenajdete mýdla, která jen hezky voní, ale mýdla, která mají pomáhat – regenerovat a ošetřovat pokožku. Každý produkt má svůj příběh a důvod, proč vznikl.

Na jakých bylinkách jsou vaše produkty nejčastěji postavené?
Pracujeme hlavně s bylinkami, které lidé znají už po generace. Hodně využíváme například levanduli, která pomáhá uvolnit tělo i mysl, heřmánek na zklidnění a regeneraci pokožky nebo měsíček, který je vhodný i pro citlivou pleť. Často používáme i mateřídoušku, šalvěj nebo tymián, které mají dezinfekční účinky, a pak třeba kopřivu, která je skvělá na vlasy. Na pohybový aparát se nám velmi osvědčil kostival nebo kaštan, které lidé vyhledávají hlavně při bolestech kloubů a svalů.

Zajímavé jsou i méně očekávané suroviny – třeba med, který působí jako přírodní antibiotikum, nebo kozí mléko, které je velmi šetrné k citlivé a problematické pokožce. A pak máme i bylinky zaměřené spíš na celkovou pohodu, jako je meduňka nebo máta, které zklidňují organismus a pomáhají uvolnit napětí.

Bylinky pomáhají i při zdravotních problémech. Je to tedy i vlastnost vašich mýdel?
My víme, že bylinky pomáhají, to je zkušenost předávaná generacemi, ale nemůžeme to oficiálně tvrdit, protože naše výrobky nejsou registrované jako léčiva. Můžeme mluvit pouze o vlastnostech bylin. Například kostival je známý na klouby a svaly, my ho macerujeme rok v oleji a pak lisujeme, takže vznikne silný koncentrát. Zákazníci se vracejí a říkají, že jim to pomáhá, a to je pro nás nejdůležitější.

Jak moc je výroba mýdla kreativní a jak moc chemická?
Výroba mýdla je především chemie. Základem jsou tři oleje – kokosový, olivový a palmový, každý má svou funkci. Aby z olejů vzniklo mýdlo, přidává se hydroxid sodný, tedy louh, a to je klíčová reakce. Jakmile směs zhoustne, lije se do forem, nechá se projít procesem zmýdelnatění a pak několik týdnů až měsíců schne, aby získala správnou tvrdost.

Co dnes nabízíte návštěvníkům kromě samotných výrobků?
Máme otevřeno celoročně a snažíme se nabídnout víc než jen nákup. Pořádáme workshopy, lidé si mohou mýdla sami upravit nebo ozdobit, máme bylinkovou zahradu i chodníky na boso. Snažíme se lidi zpomalit a vrátit je k jednoduchosti. A někdy to funguje až překvapivě – jeden pán odjel domů bez bot a zjistil to až po sto padesáti kilometrech. To je pro mě důkaz, že se u nás cítil opravdu dobře.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop

Molochov. Stavěli ho v letech 1936 až 1938.

Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti domů na Letenské pláni vyvolával emoce od svého vzniku. Obývali ho židovští obchodníci a podnikatelé,...

Trutnovský festival nového cirkusu Cirk-UFF nabídne desítky představení

ilustrační snímek

V Trutnově bude od 3. do 7. června mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF. Program letošního 16. ročníku nabídne desítky představení, site-specific...

24. května 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Stavařka slaví úspěch s mýdlárnou. Rok jsem plnila popelnice, říká o začátcích

Miloslava Hrachovcová s manželem provozují v Růžové na Děčínsku Mýdlárnu Rubens.

Miloslava Hrachovcová s manželem provozují v Růžové na Děčínsku Mýdlárnu Rubens. Nejdřív vyráběli mýdlo jen pro hosty svého penzionu, postupně ale po jejich výrobcích začali toužit zákazníci z...

24. května 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Vyšlapat si cestu nahoru je náročné, říká autor oceněného krimi románu

Za svůj román Černý kos získal Jiří Klečka v kategorii krimi cenu Magnesia...

Do Ostravy normalizačních osmdesátých let vrací čtenáře psychologický krimi román Jiřího Klečky Černý kos. Příběh autora z Frýdlantu nad Ostravicí o zmizení dvou dětí a jeho následcích letos ocenila...

24. května 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Liberecký velkopekař plánuje nový provoz. Opozice nesouhlasí a volá po bytech

Jiří Bláha u pozemku, kde by chtěl postavit novou pekárnu. Práci by tu našlo...

Liberečtí zastupitelé schválili záměr nabídnout k prodeji městský pozemek na Kunratické ulici. O něj projevil zájem podnikatel a bývalý poslanec za ANO Jiří Bláha. Část politiků však nesouhlasí a...

24. května 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kempy v Plzeňském kraji čekají v létě větší zájem českých turistů, nezdražovaly

ilustrační snímek

Majitelé a provozovatelé kempů v Plzeňském kraji očekávají v letní sezoně vyšší poptávku českých turistů než v minulých letech, hlavně rodin. Předpokládají,...

24. května 2026,  aktualizováno 

Rekreační areály v Karlovarském kraji budou v létě bez výrazného zdražení

ilustrační snímek

Rekreační zařízení, kempy i koupaliště v Karlovarském kraji se připravují na letní sezonu. Největší areál v regionu, sokolovské koupaliště Michal, zachová i...

24. května 2026,  aktualizováno 

Vstupenky na některá koupaliště v Olomouckém kraji v létě podraží i o desítky Kč

ilustrační snímek

Někteří provozovatelé koupališť a akvaparků v Olomouckém kraji v létě kvůli rostoucím nákladům a investicím do modernizace těchto rekreačních zařízení zvýší...

24. května 2026,  aktualizováno 

Na hlavní pláži Máchova jezera přibudou dvě hřiště a půjčovna lehátek

ilustrační snímek

Samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a přidání další půjčovny lehátek a slunečníků budou letošními novinkami na městských plážích Máchova jezera v...

24. května 2026,  aktualizováno 

Jihomoravští kempaři zlepšují zázemí pro karavanisty, poptávka roste

ilustrační snímek

Provozovatelé jihomoravských kempů reagují na větší poptávku karavanistů, která od covidové pandemie stále sílí. Připravují nová místa a dovádějí ke...

24. května 2026,  aktualizováno 

Kempy v Ústeckém kraji mají v létě většinou ještě volno, ceny jsou mírně vyšší

ilustrační snímek

Kempy v Ústeckém kraji mají v létě většinou ještě volné kapacity. Někteří provozovatelé se rozhodli pro mírné navýšení cen kvůli zvýšeným nákladům na energie,...

24. května 2026,  aktualizováno 

Vyšebrodská firma Ingetour nabízí vodákům službu doprovodného instruktora

ilustrační snímek

Vyšebrodská firma Ingetour, největší půjčovna lodí na Vltavě, bude v nadcházející sezoně nabízet novou službu doprovodného instruktora. Vede lodě a skupiny...

24. května 2026,  aktualizováno 

Moravskoslezské kempy připravují různá vylepšení, třeba více míst pro karavany

ilustrační snímek

Kempy v Moravskoslezském kraji připravují na letní sezonu různá vylepšení pro své hosty. Rozšiřují například prostory pro karavany, takzvané stellplatzy....

24. května 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.